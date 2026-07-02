मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस! गेल्या 24 तासांत तब्बल....; 4 आठवड्यांसाठी असा आहे हवामानाचा अलर्ट

जून महिन्यात दडी मारलेल्या पावसाने महिना अखेरील व जुलै महिन्याच्या सुरुवातीच्या आठवड्यातच पावसाने चांगला जोर धरला आहे. बुधवारपासून मुंबईसह राज्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने पुढील चार दिवसांत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. तर, मुंबईत गेल्या 24 तासांपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. मुंबईत सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळं विक्रम मोडीत काढला आहे.
मुंबईत गेल्या 24 तासांत 204.6 मिमि पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबईत सर्वात तीव्र पावसाच्या सरी बरसल्या आहेत. प्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत या हंगामातील सर्वात तीव्र पावसाच्या सरी यंदा बरसल्या आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) सांताक्रूझ वेधशाळेने गुरुवारी सकाळी 8.30 वाजेपर्यंतच्या 24 तासांत 204.6 मिमी पावसाची नोंद केली, ज्यामुळे आयएमडीच्या वर्गीकरणातील सर्वोच्च श्रेणी असलेल्या ‘अतिवृष्टी’ची मर्यादा ओलांडली गेली. कुलाबा वेधशाळेने 158.2 मिमी पावसाची नोंद केली, ज्यामुळे दक्षिण मुंबई अतिवृष्टी’च्या श्रेणीत आली.
भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) पुढील 4 आठवड्यांसाठी विस्तारित पर्जन्यमानाचा अंदाज वर्तवला आहे. 2-9 आणि 9-16 जुलैचा आठवडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. देशभरात पर्जन्यमान चांगले राहील, पहिल्या आठवड्यात मध्य भारत आणि आसपासच्या बहुतेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल. ही सर्वोत्तम परिस्थिती आहे, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तसंच, 16-23 जुलै आणि 23-3 ऑगस्ट या दरम्यान पर्जन्यमानाच्या तीव्रतेत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे! हे आपत्कालीन पर्जन्यमान अंदाज (ERF) आणि पूर्व मध्य भारत व मध्य पश्चिम आफ्रिका (ECMWF) च्या उप-हंगामी पर्जन्यमान अंदाजानुसार दिसून आले आहे.
संततधार पावसामुळं मुंबईत झाडांची पडझड सुरू आहे. चर्चगेट परिसरात वडाचं झाडं कोसळलं. तर, मरोळमध्येही दोन दिवसांत दोन झाडं पडल्याची घटना घडली आहे. ठाण्यात गावदेवी मैदानालगतदेखील झाडं कोसळलं.
रायगड जिल्ह्यात पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफची एक तुकडी रायगडमध्ये दाखल झाली आहे. महाड येथील रमाबाई विहार येथे ही तुकडी होड्या, पिकअप वाहन, पावडे, कटर, जॅकसह अत्याधुनिक बचाव साहित्य घेऊन सज्ज ठेवण्यात आली आहे. पूरस्थिती, दरड दुर्घटना तसेच अपघाताच्या वेळी तातडीने मदत व बचाव कार्य करण्यासाठी ही तुकडी कार्यरत राहणार आहे. विशेष म्हणजे शोध मोहिमेसाठी सेंट्रो या प्रशिक्षित श्वानाचाही पथकात समावेश करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास एनडीआरएफची ही तुकडी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून बचाव कार्य हाती घेणार आहे.