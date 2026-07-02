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मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस! गेल्या 24 तासांत तब्बल....; 4 आठवड्यांसाठी असा आहे हवामानाचा अलर्ट

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने जोर धरला आहे. मुंबईत गेल्या 24 तासांत पावसाने रेकॉर्ड मोडला आहे. हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काय आहे पावसाचा अंदाज जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:23 PM IST
मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस! गेल्या 24 तासांत तब्बल....; 4 आठवड्यांसाठी असा आहे हवामानाचा अलर्ट
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस! गेल्या 24 तासांत तब्बल....; 4 आठवड्यांसाठी असा आहे हवामानाचा अलर्ट
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