'मुंबईतील 350 हून अधिक शाळांत PF चोरी,20 हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे भविष्य टांगणीला',काय नेमकं प्रकरण?

Mumbai School PF Scame: आर्थिक राजधानी मुंबईच्या शिक्षण क्षेत्रातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुंबई आणि उपनगरातील सुमारे 350 हून अधिक सेल्फ फायनान्स शाळांनी हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) हडप केल्याचा गंभीर आरोप 'मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळा'ने केला आहे. या अन्यायाविरोधात आता 1 जून 2026 पासून राज्यव्यापी एल्गार पुकारला जाणार असून, शिक्षक नेते डॉ. विशाल कडणे यांनी आरपारच्या लढाईचा इशारा दिला आहे.
मुंबईत अशा अनेक मोठ्या शाळा आहेत जिथे 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. नियमानुसार, अशा संस्थांनी 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने'कडे (EPFO) नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक शाळा व्यवस्थापनांनी ही नोंदणीच टाळली आहे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफ कापूनही तो सरकारी खात्यात जमा केलेला नाही, असा आरोप करण्यात आलाय.
'मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळा'ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील 350 ते 400 शाळांमध्ये 15 हजार ते 20 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. या शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या 20 ते 75 च्या दरम्यान असूनही त्यांना पीएफच्या लाभापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात आहे. निवृत्तीनंतरचा आधार मानला जाणारा हा निधी न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाल्याचे शिक्षक संघटनेने म्हटलंय.
'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952' नुसार, ज्या संस्थेत 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्या संस्थेला पीएफ कायदा लागू होतो. यामध्ये कर्मचाऱ्याचा 12% हिस्सा आणि व्यवस्थापनाचा 12% हिस्सा मिळून एकूण 24% रक्कम जमा होणे आवश्यक असते. हे व्यवस्थापन स्वतःचा 12% हिस्सा वाचवण्यासाठी कायद्याची उघड पायमल्ली करत असल्याचा आरोप डॉ. विशाल कडणे यांनी केलाय.
पीएफ केवळ बचतीचे साधन नाही, तर त्यासोबत कर्मचाऱ्याला अनेक पूरक लाभ मिळतात.EDLI योजनेत पीएफ धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 7 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. निवृत्तीनंतर नियमित मासिक पेन्शनची सोय होते.ज्या शाळा पीएफ देत नाहीत, त्या कर्मचाऱ्यांना या विमा आणि पेन्शन लाभांपासूनही वंचित ठेवत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे डॉ. विशाल कडणे म्हणाले.
या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मुंबई शिक्षक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "पीएफ ही शिक्षकांच्या रक्तापाण्याची पुंजी आहे. ती हडप करणाऱ्या शाळांवर गुन्हे दाखल होईपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. 1 जूनपासून सुरू होणारे आंदोलन हे केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरणार असून, सरकार आणि शिक्षण विभागाला यावर जाब विचारला जाईल, असे संघटनेने म्हटलंय.
अनेक शिक्षक नोकरी जाण्याच्या भीतीने तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. मात्र, मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाने अशा कर्मचाऱ्यांना मदतीचे आवाहन केले आहे. तक्रार करणाऱ्या शिक्षकांचे नाव आणि माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. अन्याय सहन न करता हक्कासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन भगवान सागर आणि मंडळाच्या कार्यकारणीने केले आहे."शिक्षण संस्थांनी नफेखोरीसाठी शिक्षकांचा हक्क मारणे हा नैतिक गुन्हा आहे. आम्ही कायद्याच्या मार्गाने या शाळांच्या मुसक्या आवळू, असे शिक्षक नेते डॉ. विशाल कडणे म्हणाले.