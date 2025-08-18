English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत पावसाचा जोर वाढला; शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, BMC ने जाहीर केला Emergency No

Mumbai Rain Live Update: पावसामुळे मुंबईतील शाळांना सुट्टी जाहीर, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा निर्णय  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 18, 2025, 01:15 PM IST
मुंबईत पावसाचा जोर वाढला; शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, BMC ने जाहीर केला Emergency No
Mumbai Rain Live Update: गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबई व उपनरात पावसाची संततधार सुरूच आहे. आज पहाटेपासून पुन्हा एकदा पावसाने जोर धरला आहे. मुसळधार पावसामुळं मुंबईतील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. पावसामुळं काही भागात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून सर्वसामान्यांन फटका बसला आहे. मुंबईत रेड अलर्ट जारी करण्यात आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 

मुंबई महानगरपालिकेने एक ट्विट केले आहे. भारतीय हवामान विभागाने बृहन्मुंबई क्षेत्रात आज (दिनांक 18 ऑगस्ट 2025) अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सकाळपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील दुसऱ्या सत्रातील अर्थात दुपारी 12 वाजेनंतर भरणाऱ्या सर्व शाळा, महाविद्यालयांना आज सोमवार, दिनांक 18 ऑगस्ट 2025 रोजी सुटी जाहीर केली आहे.

आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. काही आवश्यकता भासल्यास मदतीसाठी व अधिकृत माहितीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाच्या 1916 या मदतसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा, अशी विनंती करण्यात येत आहे.

पुढचे चार ते पाच दिवस राज्यात सर्वदूर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आलीय. या कालावधीत काही भागांत अतिवृष्टीचा अंदाज आहे .प्रामुख्याने कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर सर्वाधिक असणार आहे.

मुंबई पोलिसांकडून अवाहन

अनेक भागात पाणी साचण्याच्या आणि दृश्यमानता कमी होण्याच्या घटना घडत असल्याने सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. कृपया अनावश्यक प्रवास टाळा, काळजीपूर्वक प्रवासाचे नियोजन करा आणि आवश्यक असल्यासच बाहेर पडा. आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी उच्च सतर्क आहेत आणि मदत करण्यास तयार आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, कृपया 100 / 112/ 103ला फोन करा. तुमची सुरक्षितता नेहमीच प्रथम येते, असं अवाहन मुंबई पोलिस आयुक्तांनी केलं आहे. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Mumbaimumbai weatherrainweatherIMD

