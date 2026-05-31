/मुंबई हादरली! कांदिवलीतील डहाणूकरवाडी मेट्रो स्टेशनच्या लिफ्टमध्ये 14 वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक प्रकार!

Mumbai Shocking Incident: मेट्रोसारख्या आधुनिक आणि अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या आवारात, त्यातही लिफ्टमध्ये जर मुली सुरक्षित नसतील, तर महिलांनी प्रवास कसा करावा? असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने मुंबईकरांमधून विचारला जात आहे.
Mumbai Shocking Incident: मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कांदिवली पश्चिम येथील अत्यंत गजबजलेल्या डहाणूकरवाडी मेट्रो स्थानकात एका 17 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक आणि संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. मेट्रो स्थानकावरील लिफ्टमध्ये तरुणी एकटी असल्याचा गैरफायदा घेत एका अज्ञात नराधमाने तिच्याशी गैरवर्तन केले. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत कांदिवली पोलिसांनी तातडीने भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि 'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये, विशेषतः महिला वर्गात तीव्र भीती व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ही खळबळजनक घटना शुक्रवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. पीडित 17 वर्षीय विद्यार्थिनी आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी 'नेल आर्ट'चे (Nail Art) प्रशिक्षण घेण्यासाठी क्लासला जात होती, अशी माहिती समोर आली आहे. नेहमीप्रमाणे तिने प्रवासासाठी मेट्रोचा पर्याय निवडला. डहाणूकरवाडी मेट्रो स्थानकावर पोहोचल्यानंतर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर जाण्यासाठी ती तेथील लिफ्टमध्ये शिरली. दुपारी फारशी गर्दी नसताना ही घटना घडल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किती सुरक्षित आहे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
पीडित मुलगी जेव्हा डहाणूकरवाडी मेट्रो स्थानकाच्या लिफ्टमध्ये चढली, तेव्हा तिथे एक अज्ञात पुरुष आधीपासूनच उपस्थित होता. लिफ्टमध्ये इतर कोणताही प्रवासी नसल्याची आणि ती पूर्णपणे एकटी असल्याची संधी साधून त्या विकृत व्यक्तीने तरुणीशी अश्लील चाळे केले आणि तिचा विनयभंग केला. लिफ्ट चालत असताना अचानक घडलेल्या या प्रसंगाने अल्पवयीन मुलगी प्रचंड घाबरली. स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करेपर्यंत आरोपीने तिच्यावर मानसिक व शारीरिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
या धक्कादायक प्रसंगानंतर लिफ्टचे दार उघडताच पीडित विद्यार्थिनी अत्यंत घाबरलेल्या आणि मानसिक धक्क्याच्या अवस्थेत लिफ्टबाहेर आली. तिने तात्काळ तेथून सुरक्षित ठिकाणी जात आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला आणि घडलेला सर्व प्रकार अत्यंत धीराने त्यांच्या कानावर घातला. मुलीसोबत घडलेले कृत्य ऐकून संतापलेल्या कुटुंबीयांनी अजिबात वेळ न दवडता कांदिवली पोलीस ठाणे गाठले आणि कायदेशीर तक्रार नोंदवली.
कांदिवली पोलिसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पीडितेच्या तक्रारीवरून तात्काळ गुन्हा दाखल केला आहे. अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार लक्षात घेता पोलिसांनी या प्रकरणात कठोर अशा 'पॉक्सो' (POCSO - लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा) कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच नवीन कायद्यानुसार भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या या तत्परतेमुळे पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
फरार अज्ञात आरोपीचा माग काढण्यासाठी कांदिवली पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला आहे. मेट्रो स्थानक परिसर, लिफ्टच्या बाहेरील मार्ग आणि डहाणूकरवाडी स्थानकातील सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांचे फुटेज पोलीस बारीक नजरेने तपासत आहेत. संशयित आरोपीच्या हालचालींचा वेध घेण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण शाखेची (Technical Analysis Cell) मदत घेतली जात असून, आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांचे विशेष पथक कार्यरत करण्यात आले आहे.
मेट्रोसारख्या आधुनिक आणि अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या आवारात, त्यातही लिफ्टमध्ये जर मुली सुरक्षित नसतील, तर महिलांनी प्रवास कसा करावा? असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने मुंबईकरांमधून विचारला जात आहे. मेट्रो प्रशासनाने अशा निर्जन जागांवर सुरक्षा रक्षक तैनात करावेत आणि सीसीटीव्ही निगराणी अधिक कडक करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.