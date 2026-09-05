हातात मोजे, खाद्यरंगांचा वापर नाही आणि वर्तमानपत्रांचाही 'नकार', कसा बदलला मुंबईच्या स्ट्रीट फूडचा चेहरामोहरा?

मुंबईच्या रस्त्यावरील खाद्यसंस्कृतीची चर्चा देशभरात होते. मात्र, चविष्ट खाद्यपदार्थांसोबत स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेचे प्रश्नही अनेकदा उपस्थित झाले आहेत. आता महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर अंमलबजावणी मोहिमेनंतर स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या पद्धतीत बदल झाल्याचा दावा करणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. कंटेंट क्रिएटर शिवू यांनी हा बदल दाखवणारा व्हिडीओ तयार केला असून, त्याला कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाल्याचे वृत्त आहे.
मुंबईत वडा-पाव किंवा इतर पदार्थ जुन्या वर्तमानपत्रात गुंडाळून देण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळायची. व्हायरल व्हिडीओमध्ये पूर्वी वर्तमानपत्राच्या शाईचा अन्नाला स्पर्श होत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. आता त्याऐवजी बटर पेपरसारख्या पर्यायांचा वापर होत असल्याचे क्रिएटरने दाखवले. मात्र, हा बदल मुंबईतील प्रत्येक विक्रेत्याकडे झाला आहे, असा सार्वत्रिक दावा या व्हिडीओवरून करता येत नाही.
व्हिडीओमध्ये रंगीत पकौडे आणि इतर खाद्यपदार्थांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मंचुरियनसारख्या पदार्थांमध्ये नैसर्गिक रंग अधिक दिसत असल्याचेही दाखवले आहे. अन्नपदार्थ आकर्षक दिसण्यासाठी अनावश्यक किंवा नियमबाह्य रंगांचा वापर होऊ नये, हा अन्नसुरक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुंढे यांच्या कारवाईनंतर अशा बाबींवर विक्रेत्यांचे लक्ष वाढल्याचे व्हिडीओमध्ये सांगण्यात आले आहे.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये काही खाद्यविक्रेते ग्लोव्हज आणि डोक्यावर कॅप वापरताना दिसतात. तवे आणि कामाची जागा स्वच्छ ठेवण्यावरही अधिक भर दिला जात असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. खाद्यपदार्थ हाताळताना वैयक्तिक स्वच्छता आणि स्वच्छ उपकरणांचा वापर हा ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो.
व्हिडीओमध्ये पूर्वी काही ठिकाणी लेबल नसलेले सॉस वापरले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच MRP, घटक आणि एक्सपायरी डेटसारखी माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्याचेही दाखवण्यात आले. ग्राहकांनी पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ खरेदी करताना लेबलवरील माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. व्हिडीओमध्ये दाखवलेले बदल मात्र सर्व दुकाने किंवा हॉटेल्समध्ये झाले आहेत, असे मानणे योग्य ठरणार नाही.
महाराष्ट्र FDAच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेमुळे तुकाराम मुंढे चर्चेत आले आहेत. अलीकडे FDAने मुंबईतील विविध खाद्य आस्थापनांवर तपासण्या आणि कारवाया केल्या आहेत. वृत्तानुसार, फाईव्ह स्टार हॉटेल्सपासून स्ट्रीट फूड स्टॉल्सपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याच्या आणि विकण्याच्या पद्धतीवर प्रशासनाच्या कारवाईचा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कंटेंट क्रिएटर शिवू यांच्या ‘बदलाव’ या व्हिडीओला 4 सप्टेंबरपर्यंत सुमारे 37.3 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाल्याचे नवभारत टाइम्सने नमूद केले आहे. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल कौतुक केले. काहींनी तर मुंढे यांच्याकडे आणखी मोठी राजकीय जबाबदारी देण्याच्या मागण्याही केल्या. मात्र, सोशल मीडिया प्रतिक्रिया या जनमताचे अधिकृत मोजमाप मानता येत नाहीत.
मुंबईचे वडा-पाव, भजी, मंचुरियन आणि इतर स्ट्रीट फूड यांची लोकप्रियता कमी होण्याचा प्रश्न नाही; उलट चव आणि स्वच्छता यांचा समतोल साधणे हा मुख्य मुद्दा आहे. व्हायरल व्हिडीओमुळे ग्राहकांचेही अन्न तयार करण्याची पद्धत, स्वच्छता, पॅकिंग आणि लेबलिंग याकडे अधिक लक्ष गेले आहे. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या FDA मोहिमेचा व्यापक परिणाम किती कायमस्वरूपी राहतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.