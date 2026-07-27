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माझे फोटो मॉर्फ करुन..., मुंबई पोलिसांची व्हॅन अडवणारी तरुणी पोलीस ठाण्यात; नेमकं प्रकरण काय?

27 वर्षीय रिया यादव अहिर अचानक मुंबई पोलिसांची मदत घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचली. नेमकं झालंय काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:24 PM IST
माझे फोटो मॉर्फ करुन..., मुंबई पोलिसांची व्हॅन अडवणारी तरुणी पोलीस ठाण्यात; नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: स्वत: यासंदर्भात दिली माहिती (फोटो आयएएनएस आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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माझे फोटो मॉर्फ करुन..., मुंबई पोलिसांची व्हॅन अडवणारी तरुणी पोलीस ठाण्यात; नेमकं प्रकरण काय?
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