/‘50-50 ग्रॅमच्या पावडरच्या पुड्या...’, पोलिसांच्या कारमध्येच विद्यार्थ्यांना डेंजर धमकी; मुंबईतील हादरवणारा Video

मुंबईमध्ये आयोजित विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना धमकावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याची चौकशी केली जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांनी यासंदर्भातील घोषणा केली असून व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीअंती तथ्ये तपासून कारवाई केली जाईल असं मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
मुंबईमध्ये मागील तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या वाहनांमधून आंदोलनस्थळांपासून दूर नेलं जात आहे. अशाच एका कारवाईदरम्यान आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांच्या गाडीत बसवल्यानंतर वाहन चालवणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याने ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना धमकावलं. हा सारा प्रकार या विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये कैद केला.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये पोलीस कर्मचारी गाडीच्या मागील सीटवर बसलेल्या ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना, "इथे जर पुन्हा दिसलात तर माझ्यासारखा वाईट कोणी नाही," असा इशारा देताना दिसतोय. यावर हे विद्यार्थी, 'नाही नाही... बिलकूल नाही' असं उत्तर देतात. "पुन्हा इथे दिसलात तर 50-50 ग्रॅमच्या पावडरच्या पुड्या खिशात टाकेल. संपूर्ण आयुष्य जाईल यात तुमचं. जामीनही मिळणार नाही," अशी धमकी या पोलिस कर्मचाऱ्याने विद्यार्थ्यांना दिली. या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आमदार रोहित पवारांनीही हा व्हायरल व्हिडीओ पोस्ट करत यासंदर्भात आक्षेप नोंदवला होता. "आंदोलन चिरडण्यासाठी आंदोलकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात भाजपचा हात जगात कुणीच धरणार नाही. त्याचा यापेक्षा दुसरा कोणता पुरावा पाहिजे? हा पोलीस अधिकारी आहे की अमली पदार्थांचा स्मगलर? सरकारने आधी या पोलीस अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करावी. यापुढे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला तर आता कुणीच सहन करणार नाही!" असं रोहित पवारांनी म्हटलं होतं. आता याच प्रकरणात पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे.
आंदोलन चिरडण्यासाठी आंदोलकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात भाजपचा हात जगात कुणीच धरणार नाही.. त्याचा यापेक्षा दुसरा कोणता पुरावा पाहिजे? हा पोलीस अधिकारी आहे की अमली पदार्थांचा स्मगलर? सरकारने आधी या पोलीस अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करावी... यापुढे शांततेत आंदोलन… pic.twitter.com/jtLKiwARYu— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 23, 2026
मुंबई पोलीसांच्या डीसीपी ऑपरेशन्स विभागाने यासंदर्भातील माहिती देताना, "मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून तथ्यांची पडताळणी केल्यानंतर कारवाई केली जाईल. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित चालकाला त्याच्या सध्याच्या नेमणुकीच्या ठिकाणाहून हटवण्यात आले आहे," असं सांगितलं आहे.