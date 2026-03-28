  • मुंबईकरांनो उद्या घराबाहेर पडताना 10 वेळा विचार करा; मार्चचा शेवटचा रविवार टेन्शनचा, कारण...

Mumbai 29 March 2026 News: मुंबईमध्ये किंवा उपनगरामध्ये राहत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. ही बातमी वाचूनच तुम्ही घराबाहेर पडा नाहीतर तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागेल

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 28, 2026, 08:07 AM IST
मुंबईमध्ये रविवारी असं घडणार काय? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्स)

Mumbai 29 March 2026 News: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये राहणारे असाल आणि मार्च महिन्याचा रविवार एन्जॉय करण्यासाठी घराबाहेर पडण्याचा विचार असेल तर आधी ही बातमी वाचा आणि मग बाहेर पडायचं की नाही ते ठरवा, कारण येता रविवार म्हणजेच 29 मार्चचा दिवस शहरामध्ये उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी अडथळ्यांचा असणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गासह पश्चिम रेल्वेवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विविध अभियांत्रिकी व देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांसाठी हा ब्लॉक घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे तिन्ही मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. पश्चिम रेल्वेला सर्वात मोठा फटका बसणार असल्याने पर्यायी नियोजन कराण्याचं आवाहन रेल्वे प्रशासनानेच केलं आहे. 

या तीन स्टेशनवर गाड्याच थांबणार नाहीत

माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान मध्य रेल्वेच्या मुख्य अप व डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी 11:05 ते दुपारी 3:55 या वेळेत ब्लॉक राहणार आहे. या साडेचार तासाच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी 10.14 ते दुपारी 3:32 दरम्यान सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील गाड्या माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. त्यामुळे विद्याविहार, कांजूरमार्ग आणि नाहूर स्थानकांवर या कालावधीत लोकल थांबणार नाही. 

ट्रान्स-हार्बर बंद 

ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी/नेरुळ दरम्यान सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.10 या पाच तासांमध्ये दोन्ही मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येईल. परिणामी, ठाणे-वाशी/नेरुळ-पनवेल दरम्यानची रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

पश्चिम रेल्वेवर सुमारे 300 लोकल रद्द

पश्चिम रेल्वेवर कांदिवली ते बोरीवली दरम्यान अप व डाऊन धीम्या मार्गावर 19 तासांचा ब्लॉक आहे. शनिवार रात्री 10:30 ते रविवारी सायंकाळी 7:30 या कालावधीत पूल क्रमांक 61 च्या 'री-गर्डरिंग'च्या कामासाठी हा ब्लॉक असेल. यामुळे शनिवारी 45 तर रविवारी 254 अशा 300 लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, बोरिवली स्थानकात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 वरून वाहतूक केली जाणार नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

परळ-दादरदरम्यान लोकलवर दगडफेक; महिला प्रवासी जखमी

मध्य रेल्वेच्या गजबजलेल्या मार्गावर परळआणि दादर स्थानकांच्या दरम्यान धावत्या लोकलवर दगडफेक झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी संध्याकाळी घडली. या घटनेमध्ये एका महिला प्रवाशाला दुखापत झाली आहे. अज्ञात व्यक्तीने भिरकावलेला दगड महिलेच्या डोळ्याला लागल्याने तिला गंभीर जखम झाली. त्यामुळे लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संध्याकाळी 7.14 वाजताच्या बदलापूरकडे जाणारी लोकल गाडी दादर स्थानकात प्रवेश करण्यापूर्वी मंदावली असताना अज्ञात व्यक्तीने डाव्या बाजूने मोठा दगड फेकत थेट महिला डब्याला लक्ष्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकल परळ-दादर दरम्यान येत असताना अज्ञात व्यक्तीने बाहेरून दगड फेकला. हा दगड थेट डब्यात येऊन महिलेच्या डोक्याला/चेहऱ्यावर आदळल्याने ती जखमी झाली.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Mumbaisuburban local trainmega block29 march 2026central railway

