नॉनव्हेज खात असाल तर मुंबईत याठिकाणी घर मिळणार नाही, एजंट भावेश कावरेचा Video नंतर मुंबईकराचा संताप, 'कोणी काय खावं...'

मुंबईतील घाटकोपर, मुलुंड आणि कांदिवली या ठिकाणी मराठी भाषिक आणि मांसाहारी लोकांना घरं नाकारल्याच्या घटना ताज्याच असताना इस्टेट एजंट भावेश कावरेचा एका व्हिडीओमुळे मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट आहे. भावेश कावरेने सोशल मीडियावर मुंबईतील सगळ्यात प्रसिद्ध ताडदेव इथल्या एका घराचा व्हिडीओ दाखवताना वादग्रस्त विधान केलं आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट पसरलीय. भावेशचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.— Shubham Karpe | शुभम करपे (@ShubhamKarpe10) August 12, 2026
आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण?
माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची… pic.twitter.com/84k06soddf