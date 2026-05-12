Mumbai Crime : व्हिडीओ कॉल करुन मुलीने जीवन संपवलं, बापाने टाळ्या वाजवल्या...

Mumbai Crime News : प्रत्येक मुलीसाठी तिचा बाबा हा सुपर हिरो असतो. पण मुंबईत घडलेल्या घटनेमध्ये हे खोटं ठरलं आहे. एका मुलीने बापासमोर गळफास लावून आत्महत्या केली. अन् पुढे जे घडलं ते हादरवून टाकणार आहे.
Mumbai Student Suicide Case : मुंबईतील वरळी परीसरातील अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 24 वर्षीय तरुणी स्वप्नाली घेवीर ही नवी मुंबई येथे फॅशन डिझाइनचं शिक्षण घेत होती. मुळची पुण्याची असलेली स्वप्नाली आपल्या वडिलांच्या मानसिक त्रासाला कंटाळली होती. वडिलांनी दारुच्या व्यसनाचा तिला प्रचंड त्रास होत होता.या सगळ्या जाचाला कंटाळून मुलीने टोकाचं पाऊल उचललं. मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीने आत्महत्येपूर्वी वडिलांना व्हिडीओ कॉल केला होता.
स्वप्नाली नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घेत होती. गेल्या चार महिन्यांपासून ती वरळीत आपल्या दोन महिलांसोबत महालक्ष्मी अपार्टमेंटमध्ये शिफ्ट झाली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिच्या कुटुंबात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु होता. वडिलांच्या दारुला कंटाळून तिची आई सीमा देखील स्वप्नालीकडे राहायला आली होती. या संपूर्ण कुटुंबामध्ये तणावाचं वाचावरण होतं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडील त्यादिवशी मुलीला सतत फोन करत होता. या त्रासाला कंटाळून तिने आईला फोन केला की, वडील मला सतत फोन करुन त्रास देत आहेत. माझी परीक्षा आहे, मला आता कुणीच फोन करु नका. त्यावेळी आईने तिला फोन बंद करण्याचा सल्ला दिला. पण तिला त्रास अनावर झाला आणि टोकाचं पाऊल उचललं. रात्री 8 च्या सुमारास स्वप्नालीने आपल्या आईला फोन केला. मात्र 9 च्या सुमारास स्वातीचा भाऊ सुबोध चिखलेने स्वप्नालीने आत्महत्या केल्याच म्हटलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे वडीलांना व्हिडीओ कॉल करुन स्वप्नालीने गळफास लावून घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वडील सुनील घेवारी स्वातीच्या माहेरी गेला आणि त्याने टाळ्या वाजवत ही माहिती त्यांना दिली. सुनील एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने आता स्वातीचाही असाच गेम करेन असं म्हणत तिच्या पालकांना धमकी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास स्वप्नालीने तिच्या आईला फोन करून परीक्षा असल्याने फोन न करण्यास सांगितले. रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास, स्वप्नालीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती तिचा भाऊ, सुबोध चिखले याने स्वातीला दिली. असाही आरोप आहे की, मुलीच्या मृत्यूनंतर वडील पत्नीच्या घरी गेले आणि टाळ्या वाजवून धमकीवजा वर्तन केले. वरळी पोलीस ठाण्यात वडील सुनील घेवारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू केला आहे. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवत आहेत.