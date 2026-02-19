English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...तर मुंबई, ठाण्यात दिल्लीसारखी स्थिती! आपला श्वास प्रदूषणाच्या मुठीत; न्यायमूर्तींचा सूचक इशारा

Mumbai Pollution Updates: मुंबई आणि ठाणे परिसरातील वाढते प्रदूषण ही सध्या गंभीर चर्चा बनत आहे. या प्रदुषणाची अशी वाढ होत राहिली तर मुंबई ही लवकरच दिल्लीच स्वरुप घेईल, असं स्पष्ट दिसत आहे. सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 19, 2026, 01:15 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Marathi News: नागरिकांना अजून प्रदुषाणाविषयी पूर्ण जागरुकता नसली तरी तज्ज्ञ मात्र सतत इशारे देताना दिसत आहेत. अशाच एका कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक यांनी पर्यावरणाच्या प्रश्नावर स्पष्ट मत व्यक्त केले. त्यांनी लोकांची मानसिकता, सामाजिक सवयी आणि प्रशासनाची भूमिका यावरही भाष्य केले. त्यांच्या मते पुढील काही वर्षे अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून योग्य काळजी घेतली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

ठाणे येथे आयोजित ‘ग... गप्पांचा’ या कार्यक्रमात वामन शंकर मराठे ज्वेलर्सचे अभय मराठे यांनी न्या. अभय ओक यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये नियमांचे पालन होत नसल्याने पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेकदा राजकीय पाठबळ मिळाल्यामुळे नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबई-ठाण्यासाठी दिलेला इशारा
न्या. अभय ओक यांच्या मते पुढील 4 ते 5 वर्षे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. जर या काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर दिल्लीप्रमाणे गंभीर हवा प्रदूषणाची समस्या निर्माण होऊ शकते. नागरिकांनीही प्रशासनाला प्रश्न विचारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकांनी शांत राहिल्यास परिस्थिती अधिकच बिघडू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

हवा व ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत, मात्र त्यांचे पालन होत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते प्रदूषण केवळ वातावरणाचे नसून विचारांचेही असते. स्वच्छ वातावरणात राहणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. दूषित हवेत आरोग्यपूर्ण आणि अर्थपूर्ण जीवन जगणे कठीण होते, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांविषयी मत
पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक संस्था आणि कार्यकर्ते प्रयत्न करतात. न्यायालयात याचिका दाखल करून ते लढा देतात, परंतु समाजात त्यांना अपेक्षित पाठिंबा मिळत नाही. उलट त्यांच्यावर टीकाही होते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. लोकांनी अशा प्रयत्नांना सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायाधीशांच्या जबाबदारीबाबत भूमिका
न्या. अभय ओक यांनी न्यायव्यवस्थेतील अनुभवही सांगितला. न्यायाधीशाने वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा ठेवू नये, कारण त्याचा परिणाम निर्णय प्रक्रियेवर होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात काम करताना जबाबदारी अधिक वाढते आणि निष्पक्षता महत्त्वाची ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या विधानामुळे पर्यावरणासोबतच न्यायव्यवस्थेतील मूल्यांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.

