/मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी आणलेली पहिली ‘ऑटोमॅटिक डोअर लोकल; पण पुढे काय झालं? ऐकून वाढेल प्रवाशांचा संताप!

Mumbai Local: मुंबईकरांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोठ्या अपेक्षेने आणण्यात आलेली स्वयंचलित दरवाजे असलेली पहिली नॉन-एसी लोकल ट्रेन गेल्या दोन महिन्यांपासून यार्डातच उभी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दररोज लाखो प्रवासी जीव धोक्यात घालून गर्दीच्या लोकलमधून प्रवास करत असताना ही अत्याधुनिक लोकल अद्याप सेवेत दाखल न झाल्याने प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी स्वयंचलित दरवाजे असलेली मुंबईतील पहिली नॉन-एसी लोकल 13 एप्रिल 2026 रोजी मुंबईत दाखल झाली होती. ही लोकल मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय नेटवर्कमधील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानली जात होती. लोकलच्या आगमनानंतर लवकरच ती प्रवासी सेवेत दाखल होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र दोन महिने उलटल्यानंतरही ही रेक कुर्ला कारशेडमध्येच उभी आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.मुंबई मिररने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
गेल्या वर्षी घडलेल्या मुंब्रा रेल्वे दुर्घटनेनंतर स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या लोकलची गरज अधिक तीव्रतेने समोर आली होती. गर्दीच्या रेल्वेमधून पडून अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने मेट्रोप्रमाणे बंद दरवाज्यांच्या लोकल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रवाशांचा जीव वाचवणे आणि फुटबोर्डवरील धोकादायक प्रवास कमी करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात ट्रेन मुंबईत आल्यावरही तिचा वापर सुरू झालेला नाही.
या विलंबामागे तांत्रिक कारणे असल्याचे रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नॉन-एसी डब्यांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बंद राहिल्यास पुरेसा वायुवीजन होईल का, याबाबत अधिकाऱ्यांना शंका आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात आणि प्रचंड गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना त्रास होऊ नये यासाठी अतिरिक्त चाचण्या घेतल्या जात आहेत. दरवाजे बंद असलेल्या डब्यांमध्ये हवा खेळती राहणे आणि प्रवाशांचा आराम कायम ठेवणे हे मोठे आव्हान मानले जात आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासन अधिक सावध भूमिका घेत आहे.
रेल्वे प्रशासनाने हा प्रकल्प रद्द केलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. संशोधन, डिझाइन आणि मानक संस्था (RDSO) यांच्या देखरेखीखाली आणखी एक स्वयंचलित दरवाज्यांची लोकल सध्या चाचणी प्रक्रियेत आहे. या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही रेक्सची मुंबईत तपासणी होणार आहे. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार प्रवासी सेवेसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. चाचण्यांदरम्यान काही डिझाइन बदल सुचवण्यात आल्यास संबंधित सुधारणा केल्यानंतरच लोकल सुरू होऊ शकते.
दरम्यान, मध्य रेल्वे मार्गावर दरवर्षी सरासरी 1,300 हून अधिक अपघाती मृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. रेल्वे सूत्रांच्या मते, गर्दी आणि फुटबोर्ड प्रवासामुळे दररोज सुमारे सहा प्रवाशांचा जीव जातो. अशा परिस्थितीत सुरक्षिततेसाठी आणलेली लोकल यार्डातच उभी राहिल्याने प्रवासी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "सुरक्षेचे आश्वासन देण्यात आले, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. प्रवाशांचा जीव धोक्यात असताना आणखी विलंब परवडणारा नाही," अशी भूमिका रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे. मुंबईतील वाढती गर्दी, अपघातांचे प्रमाण आणि सुरक्षित प्रवासाची गरज लक्षात घेता स्वयंचलित दरवाज्यांच्या लोकलचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.