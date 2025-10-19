वांद्रेतील 140 एकर जागेवर म्हाडाचा मेगा प्रोजेक्ट; बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड आणि सी-लिंकला थेट कनेक्टिव्हिटी

Mumbai News Today: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा आता मुंबईला देशातील वॉटरफ्रंट राजधानीच्या रुपात विकसित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वांद्रे रिक्लेमेशनच्याजवळ जवळपास 140 एकर जमिनीवर म्हाडा वॉटर फ्रंट म्हणून विकसित करण्यात आहे. या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाचे नाव वांद्रे बे असं ठेवण्यात आलं आहे.
लाइटहाउस लग्झरी आणि सीआरई मॅट्रिक्सच्या रिपोर्टनुसार, वांद्रे खाडी परिसरात अंदाजे ८ दशलक्ष चौरस फूट प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन, बीकेसी आणि महामार्गांना जोडल्याने वांद्रे खाडीच्या विकासासाठी प्रचंड क्षमता उपलब्ध आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या मते, क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत वांद्रे खाडीचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. रहिवाशांना फक्त घरेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातील. हिरानंदानी ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, हे स्थान त्याच्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीमुळे महत्त्वाचे आहे. हा परिसर मुंबईचा पुढील प्रीमियम झोन असेल. सीआरई मॅट्रिक्सचे सीईओ अभिषेक गुप्ता यांच्या मते, मर्यादित पुरवठा, वाढती मागणी आणि अतुलनीय पायाभूत सुविधा यामुळे येथे गुंतवणूक करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत, स्थानिक रहिवाशांना मोफत घरे दिली जातील. त्यानंतर, उर्वरित जमीन खाजगी कंपन्यांमार्फत विकसित करण्याची योजना सुरू आहे.
उत्तर: म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) मुंबईला देशातील वॉटरफ्रंट राजधानीच्या रूपात विकसित करण्यासाठी वांद्रे रिक्लेमेशनजवळील जवळपास १४० एकर जमिनीवर 'वांद्रे बे' नावाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. हा क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत वॉटरफ्रंट विकासाचा भाग आहे, ज्यात प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल.
उत्तर: लाइटहाउस लग्झरी आणि सीआरई मॅट्रिक्सच्या रिपोर्टनुसार, वांद्रे खाडी परिसरात अंदाजे ८ दशलक्ष चौरस फूट प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल.
उत्तर: या क्षेत्राची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन, बीकेसी आणि महामार्ग यांद्वारे जोडले गेले असल्याने विकासासाठी प्रचंड क्षमता उपलब्ध आहे.