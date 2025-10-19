English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वांद्रेतील 140 एकर जागेवर म्हाडाचा मेगा प्रोजेक्ट; बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड आणि सी-लिंकला थेट कनेक्टिव्हिटी

Mhada Mega Project: क्लस्टर योजनेंतर्गंत वांद्रे बेच्या विकासाची योजना आखण्यात आली आहे. येथे नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सोयी पुरवल्या जातील  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 19, 2025, 09:41 AM IST
वांद्रेतील 140 एकर जागेवर म्हाडाचा मेगा प्रोजेक्ट; बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड आणि सी-लिंकला थेट कनेक्टिव्हिटी
Mumbai To Become The Country Waterfront Capital Mhada Mega Project On 140 Acres Of Land In Bandra

Mumbai News Today: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा आता मुंबईला देशातील वॉटरफ्रंट राजधानीच्या रुपात विकसित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वांद्रे रिक्लेमेशनच्याजवळ जवळपास 140 एकर जमिनीवर म्हाडा वॉटर फ्रंट म्हणून विकसित करण्यात आहे. या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाचे नाव वांद्रे बे असं ठेवण्यात आलं आहे. 

लाइटहाउस लग्झरी आणि सीआरई मॅट्रिक्सच्या रिपोर्टनुसार, वांद्रे खाडी परिसरात अंदाजे ८ दशलक्ष चौरस फूट प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन, बीकेसी आणि महामार्गांना जोडल्याने वांद्रे खाडीच्या विकासासाठी प्रचंड क्षमता उपलब्ध आहे.

सर्व सुविधा उपलब्ध असतील

म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या मते, क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत वांद्रे खाडीचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. रहिवाशांना फक्त घरेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातील. हिरानंदानी ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, हे स्थान त्याच्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीमुळे महत्त्वाचे आहे. हा परिसर मुंबईचा पुढील प्रीमियम झोन असेल. सीआरई मॅट्रिक्सचे सीईओ अभिषेक गुप्ता यांच्या मते, मर्यादित पुरवठा, वाढती मागणी आणि अतुलनीय पायाभूत सुविधा यामुळे येथे गुंतवणूक करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत, स्थानिक रहिवाशांना मोफत घरे दिली जातील. त्यानंतर, उर्वरित जमीन खाजगी कंपन्यांमार्फत विकसित करण्याची योजना सुरू आहे.

FAQ

प्रश्न १: वांद्रे बे प्रकल्प म्हणजे काय?

उत्तर: म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) मुंबईला देशातील वॉटरफ्रंट राजधानीच्या रूपात विकसित करण्यासाठी वांद्रे रिक्लेमेशनजवळील जवळपास १४० एकर जमिनीवर 'वांद्रे बे' नावाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. हा क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत वॉटरफ्रंट विकासाचा भाग आहे, ज्यात प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल.

प्रश्न २: या प्रकल्पात किती क्षेत्र विकसित केले जाईल?

उत्तर: लाइटहाउस लग्झरी आणि सीआरई मॅट्रिक्सच्या रिपोर्टनुसार, वांद्रे खाडी परिसरात अंदाजे ८ दशलक्ष चौरस फूट प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल.

प्रश्न ३: या क्षेत्राची कनेक्टिव्हिटी कशी आहे?

उत्तर: या क्षेत्राची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन, बीकेसी आणि महामार्ग यांद्वारे जोडले गेले असल्याने विकासासाठी प्रचंड क्षमता उपलब्ध आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai news in marathimhadaMhada housesmhada lottery

