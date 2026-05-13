मुंबईतील वाहतूक कोंडीचं टेन्शन संपणार! 10 प्रमुख मार्ग कोस्टल रोडला जोडणार, BMC चा मास्टर प्लॅन

Mumbai Coastal Road Project : मुंबईकरांची सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे वाहतूक कोंडी. मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्या, पूल यांचे काम सुरु असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडींचा सामना करावा लागतो. पण भविष्यात ही समस्या दूर होणार आहे. कारण 10 प्रमुख मार्ग कोस्टल रोडला जोडण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास सुपर फास्ट होणार आहे.
Traffic Free Mumbai : मुंबई शहर वाहतूक कोंडीसाठी ओखळलं जातं. मुंबईतील मुंबईत वाहनधारकांना काही किलोमीटरच्या प्रवासासाठी तासनतास लागतो. नुकतच अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने मानखुर्द उड्डाणपुलावर तब्बल 5 तासांहून अधिक काळ वाहतूक कोंडीत अडकल्या होत्या. पण आता मुंबई महापालिकेने मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी मास्टर प्लॅन आखलाय. या प्लॅननुसार वर्सोवा-दहिसर मुंबई कोस्टल रोडला उत्तरेकडील भाग शहरातील अनेक प्रमुख मार्गांशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे मुंबईकरांची भविष्यात वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.
मुंबईतील प्रमुख मार्गाबद्दल बोलायचं झालं तर, उत्तर मुंबईतून दक्षिण किंवा मध्य मुंबईकडे जाण्यासाठी वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH), लिंक रोड आणि एसव्ही रोड हे मुख्य मार्ग आहेत. या मार्गावरुन दररोज क्षमतेपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त गाड्या धावतात. या मार्गावरील भार कमी करण्यासाठी उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर म्हणून वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड विकसित करण्यात आला आहे.
बीएमसीच्या अभियंत्यांनी सांगितलं की, जर कोस्टल रोड शहराच्या मुख्य अंतर्गत रस्त्यांना थेट जोडला गेला नाही. तर भविष्यात कोस्टल रोडलगतच्या चौकांमध्ये प्रचंड वाहतूक कोडींची समस्या गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे मुंबईकरांवर वाहतूक कोंडीचा सामना करायची वेळ येऊ नये म्हणून यावर एक मास्टर प्लॅन मुंबई महापालिकेने आखला आहे. भविष्यात कोस्टल रोडला मुंबईतील 10 प्रमुख मार्ग जोडले जाणार आहे.
बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, जेव्हीपीडी उड्डाणपुलाशी जोडला जाणार आहे. तसंच हा उड्डाणपूल वर्सोवा लिंक रोडला जोडणार आहे. जो पुढे वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक कनेक्टरमार्गे थेट कोस्टल रोडला जोडला जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोखले पुलावरून येणारी वाहने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट कोस्टल रोड आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर जाण्यासाठी सीडी बर्फीवाला उड्डाणपुलावरून प्रवास सुखकर होणार आहे.
तसंच लोखंडवाला आणि वर्सोवा-माढ पूल यांना कोस्टल रोडशी जोडण्याचा प्लॅन आहे. लोखंडवालाजवळून माढ इंटरचेंजमार्गे एक नवीन मार्ग उघडला जाणार असून जो वाहनांना थेट वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर घेऊन जाणार आहे. एमएमआरडीए जोगेश्वरी-वर्सोवा लिंक रोडच्या (जेव्हीएलआर) विस्तारावरही काम करत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण नेटवर्क आणखी मजबूत होणार आहे.
मालाड ते दहिसरचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी, बीएमसीने माइंडस्पेस, चारकोप आणि गोराई यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांना इंटरचेंजच्या माध्यमातून जोडण्याची योजना आखली आहे.
रामचंद्र नाला ब्रिज लिंक : मालाडमधील हा आगामी पूल माइंडस्पेस इंटरचेंजमार्गे जोडला जाईल.
चारकोप सेक्टर-8: हा इंटरचेंज पोईसर जंक्शनजवळील एस. व्ही. रोडला जोडला जाईल, त्यामुळे लिंक रोड आणि एस. व्ही. रोड दरम्यानची वाहतूक सुलभ होईल.
दहिसर कनेक्टर: गोराई इंटरचेंज आणि कंदरपाडा रोटरी यांनाही किनारी रस्ते जाळ्याचा भाग बनवण्यात येईल.
गोरेगाव-मगठाणे हाय-स्पीड कॉरिडॉर: पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी
कोस्टल रोडच्या जोडणीसोबत 5.5 किलोमीटर लांबीचा हाय-स्पीड कॉरिडॉरवरही काम सुरु आहे. हा कॉरिडॉर मागाठाणे आणि गोरेगाव दरम्यान बांधला जाणार असून वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला समांतर राहणार आहे. हा कॉरिडॉर कोस्टल रोडला गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडशी (जीएमएलआर) जोडला जाणार आहे. यामुळे मुंबईची पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना प्रस्तावित ट्विन टनेलमध्ये थेट प्रवेश मिळणार आहे.
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा उत्तरेकडील टप्पा 22.9 किमी लांबीचा असून तो टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला जाणार आहे.
टप्पा-1: वर्सोवा ते बांगूर नगर (4.5 किमी)
टप्पा-2: गोरेगाव ते माइंडस्पेस (3.12 किमी)
टप्पा-3: माइंडस्पेस ते चारकोप (3.9 किमी दुहेरी बोगदा)
टप्पा-4 आणि 5: चारकोप ते गोराई आणि अखेरीस दहिसर पर्यंत बांधकाम.