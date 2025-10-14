English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बुलेट ट्रेन स्थानके, विमानतळ ते थेट बोरीवली आता बोगद्यातून प्रवास करा, संपूर्ण मुंबईत तब्बल 70 किमी...

Mumbai Traffic Update: मुंबईकरांची लवकरच वाहतुक कोंडीतून सुटका होणार आहे. एमएमआरडी लवकरच भुयारी मार्गाचे जाळे मुंबईत विणणार आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 14, 2025, 07:58 AM IST
बुलेट ट्रेन स्थानके, विमानतळ ते थेट बोरीवली आता बोगद्यातून प्रवास करा, संपूर्ण मुंबईत तब्बल 70 किमी...
Mumbai traffic update congestion across Mumbai will finally be solved a network of 70 km of subways will be built

Mumbai Traffic Update: मुंबईतील वाहतूक कोंडीमुळं नागरिकांना दररोजच त्रास सहन करावा लागतो. कित्येक तास नागरिक त्या वाहतुक कोंडीत अडकून पडतात. दोन-दोन तास झाले तरी नागरिक एकाच ठिकाणी अडकून पडतात. 15 मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल दीड किंवा दोन तास लागतात. मुंबईच्या या वाहतूक कोंडीवर प्रशासनाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळं मुंबईकरांचा प्रवास सुकर होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईत 70 किमी भुयारी मार्ग उभारण्याचा विचार केला आहे. त्यासाठी लवकरच सल्लागाराची नेमणूक करण्याच्या तयारीत आहे. दक्षिण मुंबईची थेट बुलेट ट्रेन स्थानक, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बोरीवली यांना जोडणी देण्यासाठी, तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग यांच्यादरम्यानची वाहतूक जलद करण्यासाठी तब्बल 70 किमी लांबीचे भुयारी रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा एमएमआरडीएचा विचार आहे. भुयारी मार्ग उभारण्याच्या दृष्टीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी एमएमआरडीए सल्लागार नेमणार आहे.

भुयारी मार्गाचे काम तीन टप्प्यात केले जाणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात कोस्टल रोडची थेट बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानकाला जोडणी देण्यात येणार आहे. वांद्रे वरळी सी लिंक संपतो तिथून पुढे बुलेट ट्रेन स्थानकापर्यंत भुयारी मार्ग उभारला जाईल. हा मार्ग पुढे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडला जाणार आहे.भुयारी मार्गाची जोडणी पूर्व उपनगरात चेंबूर आणि एमटीएचएलजवळ दिली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात पश्चिम उपनगरातून पूर्व उपनगरात जाण्यासाठी भुयारी मार्ग उभारला जाईल.तिसऱ्या टप्प्यात दक्षिण मुंबई थेट भुयारी मार्गानी बोरीवलीपर्यंत जोडली जाईल. 

पहिला टप्पा - वांद्रे-वरळी सी-लिंक ते बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - 16 किमी लांबी

दुसरा टप्पा - पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ते पूर्व द्रुतगती महामार्गाची जोडणी. यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हा मार्ग जाईल - 10 किमी

तिसरा टप्पा - थेट दक्षिण मुंबई ते बोरीवली भुयारी मार्ग उभारला जाईल. हा भुयारी मार्ग ठाणे बोरीवली टनेलला जोडला जाईल - - 44 किमी

एमएमआरडीएकडून या भुयारी मार्गाची कामे सुरू

ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्ग - लांबी 11.85 किमी - प्रकल्प खर्च 18,838 कोटी
ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग -लांबी 9.23 किमी - प्रकल्प खर्च 9,158 कोटी रुपये.
मुंबई महापालिका
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता भुयारी मार्ग -12.20 किमी लांबी

FAQ

प्रश्न 1: मुंबई महापालिकेकडून कोणता भुयारी मार्ग उभारला जात आहे?

उत्तर: मुंबई महापालिकेकडून गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता भुयारी मार्ग उभारला जात आहे. हा मार्ग १२.२० किमी लांबीचा आहे आणि पश्चिम व पूर्व उपनगरांमधील वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरेल.

प्रश्न 2: या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नेमणूक कधी होणार आहे?

उत्तर: एमएमआरडीएने डीपीआर तयार करण्यासाठी लवकरच सल्लागार नेमणुकीची तयारी केली आहे. यामुळे संपूर्ण ७० किमी भुयारी मार्ग जाळ्याचे काम वेगाने पुढे जाईल.

प्रश्न 3: भुयारी मार्ग प्रकल्पाचा एकूण खर्च आणि फायदा काय?

उत्तर: एकूण ७० किमी भुयारी मार्गांसाठी अद्याप एकूण खर्च जाहीर झालेला नाही, परंतु वैयक्तिक प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची वेळ येणार नाही आणि मुंबईकरांना जलद, सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Traffic Updatemumbai news todaymumbai live news todayMumbai Traffic Updateमुंबई ताज्या बातम्या

इतर बातम्या

मान्सूननं ओलांडली महाराष्ट्राची हद्द; तरीही राज्यात विजांच्...

महाराष्ट्र बातम्या