English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांनो विचार करुन बाहेर पडा! 'या' मार्गावर आज 5 तास एकही लोकल धावणार नाही; हाल निश्चित

Mumbai Train Updates: आज दिवाळीनिमित्त खरेदीसाठी बाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांना या विशेष ब्लॉकचा त्रास सहन करावा लागू शकतो.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 10, 2025, 06:38 AM IST
मुंबईकरांनो विचार करुन बाहेर पडा! 'या' मार्गावर आज 5 तास एकही लोकल धावणार नाही; हाल निश्चित
लोकल ट्रेनच्या वाहतुकीला बसणार फटका (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Train Updates: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी आज म्हणजेच 10 ऑक्टोबर रोजी विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येणार असून त्यामुळे कर्जत-खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रवाशांचे हाल

मध्य रेल्वेच्या आजच्या या ब्लाॅकमुळे दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांचे, नोकरदार वर्गाचे हाल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी मध्य रेल्वे मार्गावर विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येत आहेत. याच कामातील एक महत्त्वाचा टप्पा आज पूर्ण केला जाणार आहे.

किती ते किती वाजेपर्यंत असेल हा ब्लॉक?

आज कर्जत यार्डातील या मोठ्या कामातील शेवटचा विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येत आहे. त्यामुळेच आज सकाळी 11.20 ते सायंकाळी 4.20 वाजेपर्यंत भिवपुरी स्थानक – जांब्रुंग केबिन – ठाकूरवाडी – नागनाथ केबिन ते कर्जत स्थानकादरम्यान ब्लाॅक असेल. या कालावधीत कर्जत ते खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही. या पाच तासांमध्ये सदर मार्गिकेवरुन एकही गाडी धावणार नाही.

या डाऊन लोकल रद्द

दुपारी 12, दुपारी 1.15 आणि दुपारी 3.39 वाजता सुटणाऱ्या कर्जत ते खोपोली लोकल रद्द करण्यात येतील.

या अप लोकल रद्द

सकाळी 11.20, दुपारी 12.40 आणि दुपारी 2.55 वाजता सुटणाऱ्या खोपोली ते कर्जत लोकल रद्द करण्यात येतील.

या लोकल अंशत: रद्द

दुपारी 12.20 वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते खोपोली लोकल कर्जतपर्यंत चालवण्यात येईल. कर्जत ते खोपोलीदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

दुपारी 1.48 वाजता सुटणारी खोपोली ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल कर्जत येथून नियोजित वेळेत चालवण्यात येईल. खोपोली ते कर्जत दरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

FAQ

कर्जत स्थानकावर विशेष वाहतूक ब्लॉक का घेतला जात आहे?
उत्तर: कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी हा ब्लॉक घेतला जात आहे. हे काम गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असून, आजचा ब्लॉक या कामातील शेवटचा आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे.

कोणत्या मार्गावर आणि कोणत्या स्टेशनदरम्यान हा ब्लॉक असेल?
उत्तर: भिवपुरी स्थानक – जांब्रुंग केबिन – ठाकूरवाडी – नागनाथ केबिन ते कर्जत स्थानकादरम्यान हा ब्लॉक असेल. यामुळे कर्जत ते खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहील.

या ब्लॉकमुळे प्रवाशांना काय त्रास होईल?
उत्तर: कर्जत-खोपोली मार्गावर एकही गाडी धावणार नसल्याने, दिवाळी खरेदीसाठी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांचे आणि नोकरदार वर्गाचे हाल होण्याची शक्यता आहे. या पाच तासांमध्ये सदर मार्गावर कोणतीही लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Mumbailocal trainUPDATES10 October 2025special block

इतर बातम्या

पतीच्या निधनानंतर सासूने बेघर करत संपत्ती हडपली, दुसऱ्या लग...

मनोरंजन