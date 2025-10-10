मुंबईकरांनो विचार करुन बाहेर पडा! 'या' मार्गावर आज 5 तास एकही लोकल धावणार नाही; हाल निश्चित

Mumbai Train Updates: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी आज म्हणजेच 10 ऑक्टोबर रोजी विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येणार असून त्यामुळे कर्जत-खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.
मध्य रेल्वेच्या आजच्या या ब्लाॅकमुळे दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांचे, नोकरदार वर्गाचे हाल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी मध्य रेल्वे मार्गावर विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येत आहेत. याच कामातील एक महत्त्वाचा टप्पा आज पूर्ण केला जाणार आहे.
आज कर्जत यार्डातील या मोठ्या कामातील शेवटचा विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येत आहे. त्यामुळेच आज सकाळी 11.20 ते सायंकाळी 4.20 वाजेपर्यंत भिवपुरी स्थानक – जांब्रुंग केबिन – ठाकूरवाडी – नागनाथ केबिन ते कर्जत स्थानकादरम्यान ब्लाॅक असेल. या कालावधीत कर्जत ते खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही. या पाच तासांमध्ये सदर मार्गिकेवरुन एकही गाडी धावणार नाही.
दुपारी 12, दुपारी 1.15 आणि दुपारी 3.39 वाजता सुटणाऱ्या कर्जत ते खोपोली लोकल रद्द करण्यात येतील.
सकाळी 11.20, दुपारी 12.40 आणि दुपारी 2.55 वाजता सुटणाऱ्या खोपोली ते कर्जत लोकल रद्द करण्यात येतील.
दुपारी 12.20 वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते खोपोली लोकल कर्जतपर्यंत चालवण्यात येईल. कर्जत ते खोपोलीदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.
दुपारी 1.48 वाजता सुटणारी खोपोली ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल कर्जत येथून नियोजित वेळेत चालवण्यात येईल. खोपोली ते कर्जत दरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.
कर्जत स्थानकावर विशेष वाहतूक ब्लॉक का घेतला जात आहे?
उत्तर: कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी हा ब्लॉक घेतला जात आहे. हे काम गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असून, आजचा ब्लॉक या कामातील शेवटचा आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे.
कोणत्या मार्गावर आणि कोणत्या स्टेशनदरम्यान हा ब्लॉक असेल?
उत्तर: भिवपुरी स्थानक – जांब्रुंग केबिन – ठाकूरवाडी – नागनाथ केबिन ते कर्जत स्थानकादरम्यान हा ब्लॉक असेल. यामुळे कर्जत ते खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहील.
या ब्लॉकमुळे प्रवाशांना काय त्रास होईल?
उत्तर: कर्जत-खोपोली मार्गावर एकही गाडी धावणार नसल्याने, दिवाळी खरेदीसाठी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांचे आणि नोकरदार वर्गाचे हाल होण्याची शक्यता आहे. या पाच तासांमध्ये सदर मार्गावर कोणतीही लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही.