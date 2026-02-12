English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई विद्यापीठाकडून 304 परीक्षा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांवर काय होणार परिणाम?

Mumbai University Exam: मुंबई विद्यापीठाने जुन्या आणि अनावश्यक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा थांबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 12, 2026, 07:13 PM IST
Mumbai University Exam: मुंबई विद्यापीठातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. येथे अर्धवेळ, पूर्णवेळ शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम आहेत. मुंबई विद्यापीठातून शिकून उच्चपदावर कार्यरत असणाऱ्यांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. दरम्यान मुंबई मुंबई विद्यापीठाकडून जुन्या अभ्यासक्रमांच्या 304 परीक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. शून्य नोंदणी असलेल्या 125 परीक्षा आणि अभ्यासक्रम बंद होऊन 10 वर्षे कालावधी पूर्ण झालेल्या 179 परीक्षा बंद करण्यात आल्यायत. का घेण्यात आला हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.

मुंबई विद्यापीठाने जुन्या आणि अनावश्यक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा थांबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत ज्या पाठ्यक्रमांना एकाही विद्यार्थ्याने नाव नोंदवले नाही, अशा 125 परीक्षा आणि ज्या अभ्यासक्रमांना दहा वर्षांहून अधिक वेळ झाला आहे, अशा 179 परीक्षा अशा एकूण 304 परीक्षा निष्क्रिय करण्यात आल्या आहेत. यामुळे या परीक्षा आता नियमित घेतल्या जाणार नाहीत. हे बदल परीक्षा विभागाने लागू केले असून, विद्यार्थ्यांच्या कमी स्वारस्यामुळे आणि काळानुसार हे अभ्यासक्रम जुने झाल्याने हे पाऊल उचलले गेले आहे. विद्यार्थ्यांना नवीन आणि व्यावहारिक अभ्यासक्रमांकडे वळवण्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल.

शून्य नावनोंदणी असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्ये विविध शाखांचा समावेश आहे. यात वाणिज्य व व्यवस्थापन विभागातील 23 परीक्षा, मानवशास्त्र विभागातील 15 परीक्षा, बहुशाखीय 42 परीक्षा आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील 45 परीक्षा आहेत. या परीक्षांना काही वर्षांत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून विद्यापीठाने त्यांना बंद करण्याचे ठरवले. संसाधनांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तरीही भविष्यात एखाद्या कॉलेज किंवा संस्थेकडून विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणीचा अनुरोध आला तर त्या विशिष्ट परीक्षा पुन्हा सुरू केल्या जाणार आहेत.

शून्य नावनोंदणीच्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठाने लवचिक नियम ठेवले आहेत. जर संबंधित कॉलेजांकडून किंवा इतर संस्थांकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा अर्ज प्राप्त झाला, तर फक्त त्या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा आयोजित करण्याची व्यवस्था केली जाईल. यासाठी वेळापत्रक तयार करणे, प्रश्नपत्रिका बनवणे, परीक्षक नेमणे आणि इतर प्रक्रिया नियमांप्रमाणे राबवली जाईल. हे सुनिश्चित करेल की ज्या अभ्यासक्रमांना अजून मागणी आहे त्यांना संधी मिळेल, पण अन्यथा त्या बंद राहतील. संबंधितांना याची जाणीव ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुने अभ्यासक्रम मात्र कायमचे बंद करण्यात आले आहेत. यात विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील 10 परीक्षा, वाणिज्य व व्यवस्थापनातील 86 परीक्षा, मानवशास्त्रातील 38 परीक्षा आणि बहुशाखीय 45 परीक्षा यांचा अंतर्भाव आहे. हे अभ्यासक्रम आधुनिक नसल्याने अनुपयोगी ठरले आहेत. विद्यापीठाने स्पष्ट केले की या परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीत घेतल्या जाणार नाहीत. सर्वांनी याची नोंद घ्यावी, असे परीक्षा मंडळाने म्हटले आहे. हे बदल विद्यार्थ्यांच्या करिअरसाठी उपयुक्त ठरतील, कारण नवीन संधी उपलब्ध होतील.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

