SC, ST आणि आदिवासी उद्योजकांना नवी संधी;ठाण्यात उभारणार टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर!

मुंबई विद्यापीठाच्या नवोपक्रम आणि उद्योजकता विकासाच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. विद्यापीठाच्या धर्मवीर आनंद दिघे ठाणे उपपरिसरात 'निधी इन्क्लुझिव्ह टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर' स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने मंजुरी दिली आहे. सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या निधीतून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि आदिवासी समाजातील युवक-युवतींना तंत्रज्ञानाधारित उद्योजकतेसाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
ठाणे, पालघर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. या पार्श्वभूमीवर या घटकातील तरुणांना स्टार्टअप, नवोपक्रम आणि उद्योग क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे केंद्र कार्य करणार आहे. कल्पना (Idea) ते उद्योग (Startup) या संपूर्ण प्रवासात आवश्यक तांत्रिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
या इन्क्युबेटरच्या माध्यमातून उद्योजकांना इन्क्युबेशन आणि प्री-इन्क्युबेशन सुविधा, अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, संशोधनासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसाय नियोजन तसेच शासनाच्या विविध आर्थिक सहाय्य योजनांशी जोडण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन उद्योजकांना व्यवसाय उभारणीतील प्रारंभीच्या अडचणींवर मात करण्यास मदत मिळणार आहे.
या प्रकल्पासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या MU Ideas Foundation, सात जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या Startup Clinics, Incubation आणि Pre-Incubation कार्यक्रम, अविष्कार स्पर्धा, Ideathon आणि उद्योग-शैक्षणिक सहकार्याचा अनुभव प्रभावीपणे वापरण्यात येणार आहे. यामुळे नवउद्योजकांना संकल्पना विकसित करण्यापासून बाजारपेठेत उत्पादन आणण्यापर्यंत सर्वंकष सहाय्य मिळेल.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वारली चित्रकला, बांबू उद्योग, वनाधारित उत्पादने, हस्तकला आणि इतर पारंपरिक व्यवसायांना आधुनिक तंत्रज्ञान, ब्रँडिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाची जोड देण्यावर या प्रकल्पात विशेष भर दिला जाणार आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प Startup India, Innovate India आणि Atmanirbhar Bharat या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांशी सुसंगत आहे. सामाजिक समावेशकता, तंत्रज्ञानाधारित नवोपक्रम आणि शाश्वत आर्थिक विकास यांचा संगम घडवून आणत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी युवकांना स्वावलंबी बनविणे तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हे या केंद्राचे प्रमुख ध्येय असेल. उच्च शिक्षण आणि उद्योजकता क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.