महाविद्यालयाच्या एका चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे होऊ शकते नुकसान, मुंबई विद्यापाठाने दिला इशारा!

Mumbai University: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत अंमलात आणण्यात आलेल्या एकेडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणालीची अंमलबजावणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे एबीसी आयडी तयार करून ते संबंधित ई-समर्थ प्रणालीशी संलग्न करणे बंधनकारक आहे. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत महाविद्यालयांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एबीसी आयडीचा तपशील विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. याची अंमलबजावणी न केल्यास विद्यापीठ कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विद्यापीठाकडून सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एबीसी आयडीचा तपशील विद्यापीठाकडे सादर करण्यासंदर्भात विद्यापीठाने यापूर्वी अनेक वेळा परिपत्रके व सूचनापत्रे निर्गमित केली आहेत. तसेच महाविद्यालयांत शिबिरांचे आयोजन आणि बैठका घेण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही काही महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे एबीसी आयडी अद्याप तयार झालेले नाहीत, ही बाब गंभीर प्रशासकीय त्रुटी म्हणून विद्यापीठाच्या निदर्शनास आली आहे.
एबीसी आयडी अभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक क्रेडिट्स अपडेट होणार नसून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे एबीसी आयडी तयार झालेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्रे राखून ठेवण्यात येतील. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट अवॉर्ड नॅड (नॅशनल एकेडमिक डिपोझिटरी) पोर्टलवर अपडेट करण्यात येणार नाहीत, परिणामी विद्यार्थी क्रेडिट अवॉर्ड मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत.
व्यापक विद्यार्थी हित लक्षात सर्व सलंग्नित महाविद्यालयांनी तात्काळ कार्यवाही करून 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याचे एबीसी आयडी तयार करून ते ई- समर्थ प्रणालीशी संलग्नित करण्याचे सक्त निर्देश संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाद्वारे देण्यात आले आहेत.
निर्धारित मुदतीनंतर एबीसी संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर विद्यापीठ अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही विद्यापीठ प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रशासनातील शिस्त राखण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन मुंबई विद्यापीठाने केले आहे.