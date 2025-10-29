English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई विद्यापीठाचा यूकेतील डी मॉन्टफोर्ट युनिव्हर्सिटी लीसेस्टर सोबत करार, विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा?

Mumbai University: मुंबई विद्यापीठाने यूकेतील प्रतिष्ठित डी मॉन्टफोर्ट युनिव्हर्सिटी लीसेस्टरशी शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा करार केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 29, 2025, 06:46 PM IST
मुंबई विद्यापीठ

Mumbai University: उच्च शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या मार्गावर मुंबई विद्यापीठाने आणखी एक ठोस पाऊल उचलले आहे. यूकेतील प्रतिष्ठित डी मॉन्टफोर्ट युनिव्हर्सिटी लीसेस्टरशी त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा करार केलाय. यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना उत्तम करियरसाठी याचा फायदा होणार आहे.

'गोईंग ग्लोबल' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे आणि डी मॉन्टफोर्टच्या कुलगुरू प्रा. केटी नॉर्मिंग्टन यांच्या उपस्थितीत हा करार स्वाक्षरीत झाला. यामुळे दोन्ही संस्थांमधील शैक्षणिक बंध अधिक दृढ होतील आणि विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संधी मिळतील. हा करार केवळ कागदी घोडे नसून, प्रत्यक्ष फलदायी सहकार्याची नांदी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

विद्यार्थी-शिक्षकांसाठी नव्या संधींचे द्वार

या सामंजस्य करारामुळे दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी, ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, प्रगत विषयातील संशोधन अशा अनेक संधी उपलब्ध होतील. विद्यार्थी व शिक्षकांचे परस्पर आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संसाधनांची निर्मिती व हस्तांतरण, तसेच परिषदा, कार्यशाळा आणि व्याख्याने यांचा समावेश असेल तसेच प्राध्यापक आणि संशोधकांना एकत्रित प्रकल्प राबवता येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

1992 मध्ये स्थापन झालेले डी मॉन्टफोर्ट विद्यापीठ हे नाविन्यपूर्ण, करिअरकेंद्रित शिक्षण आणि उद्योगसंबंधांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या आधुनिक कॅम्पस आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शनामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य मिळणार आहे.

राष्ट्रीय धोरणाच्या दिशेने 23 करार

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई विद्यापीठाने युरोप, आशिया आणि अमेरिकेतील 23 नामवंत संस्थांशी करार केले आहेत. डॉ. भामरे यांनी सांगितले की, वैश्विक ज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि शिक्षण पद्धतींचा परस्परसंवाद विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम संशोधन व कौशल्य प्रशिक्षण देईल. हा करार केवळ संस्थात्मक यश नसून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ देणारा ठरेल. मुंबई विद्यापीठ आता जागतिक शिक्षण नकाशावर अधिक ठळकपणे दिसेल, असे यावेळी डॉ. भामरे म्हणाले. 

खेलो इंडिया स्पर्धेसाठी विद्यापीठाचे दोन्ही संघ ठरले पात्र

24 ते 24 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान विनायक मिशन्स रिसर्च फाऊंडेशन, चेन्नई येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ मल्लखांब स्पर्धेत मुंबई विद्यापीठाच्या पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांनी प्रथम क्रमांक मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या दोन्ही संघांनी केलेल्या अप्रतिम कामगिरीमुळे विद्यापीठाचा लौकिक देशभर उजळला आहे. या स्पर्धेत देशभरातील 65 विद्यापीठांच्या संघांनी सहभाग घेतला होता. मुंबई विद्यापीठाच्या खेळाडूंनी त्यांच्या अचूक संतुलन, कौशल्यपूर्ण सादरीकरण आणि तंदुरुस्तीतून सर्वांना प्रभावित करत विजेतेपद पटकावले आहे.

मुंबई विद्यापीठ पुरुष संघाने 123.30 गुण संपादन करून स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला तर महिला संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत 78.55 गुण संपादीत करून स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. पुरुष संघात समर्थ राणे, शार्दूल ञृषिकेश, मृघांक पाठारे, अवधूत पिंगळे, करण विश्वकर्मा आणि निशांत लोखंडे या खेळाडूंचा समावेश होता. या संघासाठी संघ व्यवस्थापक म्हणून हरीश परळकर आणि  प्रशिक्षक म्हणून आदित्य पाटील यांनी काम पाहिले. खेळाडूंनी स्पर्धेत व्यक्तिगत कामगिरी गटातही पदके प्राप्त केली. यामध्ये निशांत लोखंडे यांनी रौप्य पदक आणि समर्थ राणे यांनी कांस्य पदकांची कमाई केली. महिला संघात जानव्ही जाधव, श्रुती उटेकर, पलक चुरी, प्रांजली सावंत, निधी राणे आणि मैथिली शिरवडकर या खेळाडूंचा समावेश होता. या संघासाठी संघ व्यवस्थापक म्हणून डॉ. सागर तोडकर आणि संघ प्रशिक्षिका म्हणून हेमानी परब यांनी काम पाहिले. तर व्यक्तिगत कामगिरीत पलक चुरी यांना दोन सुवर्ण पदके, जानव्ही जाधव यांना दोन रौप्य पदके, निधी राणे यांना कांस्य पदक आणि पुन्हा जानव्ही जाधव यांना कांस्य पदकांने सन्मानित करण्यात आले. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ मल्लखांब स्पर्धेत मुंबई विद्यापीठाच्या पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांनी प्रथम क्रमांक मिळवून केलेल्या या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे आणि संचालक क्रीडा व शारीरिक शिक्षण डॉ. मनोज  रेड्डी आदींनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.

FAQ 

१. मुंबई विद्यापीठाने कोणत्या परदेशी विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार केला आहे?

उत्तर: मुंबई विद्यापीठाने यूकेतील डी मॉन्टफोर्ट युनिव्हर्सिटी लीसेस्टर सोबत शैक्षणिक सामंजस्य करार केला आहे. हा करार ‘गोईंग ग्लोबल’ परिषदेत झाला.

२. या करारानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्या संधी उपलब्ध होतील?

उत्तर: दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन व प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, प्रगत ज्ञानशाखेत अध्ययन-संधोधन, विद्यार्थी-शिक्षक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि संसाधन हस्तांतरण अशा संधी उपलब्ध होतील.

३. मुंबई विद्यापीठाने आतापर्यंत किती आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार केले आहेत?

उत्तर: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई विद्यापीठाने युरोप, आशिया आणि युएसए येथील २३ नामांकित उच्च शिक्षण संस्थांशी शैक्षणिक सामंजस्य करार केले आहेत.

