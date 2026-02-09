मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक पेंट टेक्नॉलॉजी, विद्यार्थ्यांना उद्योग- कौशल्य विकासात 'असा' होणार फायदा!

Mumbai University: मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट आहे. मुंबई विद्यापीठात सीएसआर अंतर्गत अत्याधुनिक पेंट टेक्नॉलॉजी सुविधा कार्यान्वित करण्यात आलीय. ‘पेंट स्प्रे बूथ’ आणि ‘मेटल प्रीट्रीटमेंट सिम्युलेशन युनिट’ची सुविधा मिळणार असून उद्योग–शैक्षणिक सहकार्याच्या माध्यमातून कौशल्य विकास व अनुभवाधारित शिक्षणास प्रोत्साहन मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रंग आणि रसायन क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या सीएसआर योजनांमुळे मुंबई विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान शिक्षणाला मोठा आधार मिळत आहे. या योजनांद्वारे उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातील भागीदारी अधिक मजबूत होत असून, विद्यार्थ्यांना वास्तविक उद्योगाशी जोडलेले प्रशिक्षण मिळत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे व्यावहारिक ज्ञान वाढते आणि ते भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार होतात. हे सहकार्य शैक्षणिक संस्थांना आधुनिक साधनांसह मजबूत करण्यास मदत करते, ज्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारते.
कान्साई नेरोलॅक पेंट्स कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी प्रविण चौधरी यांनी सीएसआर अंतर्गत मुंबई विद्यापीठाला १८.५० लाख रुपयांच्या आधुनिक पेंट स्प्रे कक्षेची भेट दिली. या सुविधेद्वारे पेंट तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना नवीन यंत्रांवर सराव करण्याची संधी मिळेल. यामुळे त्यांची तांत्रिक कौशल्ये आणि व्यावसायिक क्षमता वाढतील. हे दान विद्यार्थ्यांना सैद्धांतिक शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक अनुभव देईल, ज्यामुळे ते उद्योगात यशस्वी होण्यास सक्षम होतील.
जॅनिको केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी पंकज जैन यांनी धातू पूर्व प्रक्रिया अनुकरण यंत्र प्रदान केले. या यंत्रणेद्वारे विद्यार्थ्यांना उद्योगाशी संबंधित व्यावहारिक सराव मिळेल. हे शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील अंतर कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थ्यांना सैद्धांतिक ज्ञानाबरोबरच वास्तविक परिस्थितीचा अनुभव मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा विकास अधिक वेगवान होईल.
हे दोन्ही आधुनिक उपकरणे मुंबई विद्यापीठाच्या गरवारे व्यावसायिक शिक्षण आणि विकास संस्थेत बसवण्यात आली आहेत. या संस्थेद्वारे बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी. पेंट तंत्रज्ञान हे दोन लोकप्रिय कोर्स चालवले जातात. या सुविधांमुळे अभ्यासक्रम अधिक प्रभावी होतात आणि विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शिक्षण मिळते. संस्था विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देते.
नुकतेच संस्थेने दुसऱ्या पेंट तंत्रज्ञान सभेचे आयोजन केले. या एकदिवसीय कार्यक्रमात रंग आणि आवरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षक, माजी विद्यार्थी आणि चालू विद्यार्थी सामील झाले. सभेचा मुख्य हेतू नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि उद्योग-शिक्षण सहकार्य वाढवणे हा होता. या सभेद्वारे विविध चर्चा आणि ज्ञान आदान-प्रदान झाले. सभेत मुख्य पाहुणे प्रविण चौधरी यांनी रंग आणि आवरण उद्योगात भविष्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यांनी रोजगार आणि उद्योजकता संधींवर भर देत विद्यार्थ्यांना कौशल्य वाढवण्याचे आवाहन केले. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणस्नेही उत्पादने आणि हरित नवसंशोधनावर जोर दिला. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक बनण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला.