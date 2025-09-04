English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

NIRF रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाची दर्जेदार कामगिरी, ऐकून वाटेल अभिमान!

NIRF Ranking: एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाने दर्जेदार कामगिरी केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 4, 2025, 09:52 PM IST
NIRF रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाची दर्जेदार कामगिरी, ऐकून वाटेल अभिमान!
मुंबई विद्यापीठ

NIRF Ranking: एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाने दर्जेदार कामगिरी केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत मुंबई विद्यापीठाने देशभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत ६१ व्या स्थानावरून ५४ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. मुंबई विद्यापीठाने देशातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत ५२. ४८ एवढे गुण मिळवत उत्तम कामगिरी केली आहे. तर सर्वसाधारण वर्गवारीत ४९.८० गुण मिळवत देशातील सर्वोत्तम १०० विद्यापीठांच्या यादीत मुंबई विद्यापीठाने स्थान पटकाविले आहे. महाराष्ट्रातील पारंपरिक राज्य विद्यापीठांच्या यादीत मुंबई विद्यापीठाने ५२.४८ गुण प्राप्त करत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर देशातील पारंपरिक राज्य विद्यापीठांच्या यादीतही उत्तम सुधारणा करत गतवर्षीच्या १८ व्या स्थानावरून १२ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. आज देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांची २०२५ वर्षाची यादी राष्ट्रीय संस्थात्मक नामांकन (एनआयआरएफ) तर्फे जाहीर करण्यात आली. या रँकिंगमध्ये विद्यापीठाने उत्तम कामगिरी केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एकूण पाच वर्गवारीमध्ये विभागल्या गेलेल्या निकषांनुसार मुंबई विद्यापीठाला प्रत्येकी १०० गुणांपैकी ग्रॅज्युएशन आऊटकम (जीओ ) मध्ये सर्वाधिक ८८.२५ गुण,  टिचींग लर्निंग अँड रिसॉर्सेस ( टीएलआर ) ६४.४३, गुण, आऊटरिच अँड इन्क्ल्युजीवीटी (ओआय) ५८.८८, गुण, पर्सेप्शनमध्ये ३७.५१ गुण आणि रिसर्च अँड प्रोफेशनल प्रॅक्टिस (आरपीसी) १९.५४ एवढे गुण बहाल करण्यात आले असून एकूण ५२.४८ गुणांसह मुंबई विद्यापीठ देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत ५४ वे स्थान प्राप्त करत महाराष्ट्रातील पारंपारिक राज्य विद्यापीठाच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर पोहचले आहे.

“मागील पाच वर्षांपासून एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाने सर्वसाधारण आणि विद्यापीठाच्या क्रमवारीत सातत्यपूर्ण गुणांकनात खूप सुधारणा केली आहे. टिचींग लर्निंग अँड रिसॉर्सेस, ग्रॅज्युएशन आऊटकम आणि आऊटरिच अँड इन्क्ल्युजीवीटी या तीन निकषात विद्यापीठाने दर्जेदार कामगीरी केली आहे. रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी युडीआरएफची प्रभावी अंमलबजावणी, संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतूद आणि प्रकाशनासाठी प्राध्यापकांना प्रोत्साहन अश्या व्यापक योजना विद्यापीठाने तयार केल्या असून याची फलनिश्पती नजीकच्या काळात नक्कीच दिसून येणार, असे  मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी म्हणाले.

“मुंबई विद्यापीठाने सर्वसाधारण क्रमवारीसह विद्यापीठांच्या क्रमवारीत खूप मोठी सुधारणा केली आहे. राज्यातील पारंपारिक विद्यापीठाच्या क्रमवारीत पहिले स्थान मिळाल्याचे समाधान असून ही खूप मोठी झेप आहे. विद्यापीठातील सर्व शिक्षक आणि भागधारकांच्या मदतीने पुढील काळात रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत कसोशीने प्रयत्न केले जात असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाचे  प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai UniversitysMumbai Universitys nirf RankingNIRF rankingsएनआयआरएफ रॅंकींगमुंबई विद्यापीठ एनआयआरएफ रँकिंग

इतर बातम्या

ओबीसी महासंघाची आंदोलनाची तलवार म्यान

महाराष्ट्र बातम्या