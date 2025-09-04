NIRF रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाची दर्जेदार कामगिरी, ऐकून वाटेल अभिमान!

NIRF Ranking: एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाने दर्जेदार कामगिरी केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत मुंबई विद्यापीठाने देशभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत ६१ व्या स्थानावरून ५४ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. मुंबई विद्यापीठाने देशातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत ५२. ४८ एवढे गुण मिळवत उत्तम कामगिरी केली आहे. तर सर्वसाधारण वर्गवारीत ४९.८० गुण मिळवत देशातील सर्वोत्तम १०० विद्यापीठांच्या यादीत मुंबई विद्यापीठाने स्थान पटकाविले आहे. महाराष्ट्रातील पारंपरिक राज्य विद्यापीठांच्या यादीत मुंबई विद्यापीठाने ५२.४८ गुण प्राप्त करत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर देशातील पारंपरिक राज्य विद्यापीठांच्या यादीतही उत्तम सुधारणा करत गतवर्षीच्या १८ व्या स्थानावरून १२ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. आज देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांची २०२५ वर्षाची यादी राष्ट्रीय संस्थात्मक नामांकन (एनआयआरएफ) तर्फे जाहीर करण्यात आली. या रँकिंगमध्ये विद्यापीठाने उत्तम कामगिरी केली आहे.
एकूण पाच वर्गवारीमध्ये विभागल्या गेलेल्या निकषांनुसार मुंबई विद्यापीठाला प्रत्येकी १०० गुणांपैकी ग्रॅज्युएशन आऊटकम (जीओ ) मध्ये सर्वाधिक ८८.२५ गुण, टिचींग लर्निंग अँड रिसॉर्सेस ( टीएलआर ) ६४.४३, गुण, आऊटरिच अँड इन्क्ल्युजीवीटी (ओआय) ५८.८८, गुण, पर्सेप्शनमध्ये ३७.५१ गुण आणि रिसर्च अँड प्रोफेशनल प्रॅक्टिस (आरपीसी) १९.५४ एवढे गुण बहाल करण्यात आले असून एकूण ५२.४८ गुणांसह मुंबई विद्यापीठ देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत ५४ वे स्थान प्राप्त करत महाराष्ट्रातील पारंपारिक राज्य विद्यापीठाच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर पोहचले आहे.
“मागील पाच वर्षांपासून एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाने सर्वसाधारण आणि विद्यापीठाच्या क्रमवारीत सातत्यपूर्ण गुणांकनात खूप सुधारणा केली आहे. टिचींग लर्निंग अँड रिसॉर्सेस, ग्रॅज्युएशन आऊटकम आणि आऊटरिच अँड इन्क्ल्युजीवीटी या तीन निकषात विद्यापीठाने दर्जेदार कामगीरी केली आहे. रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी युडीआरएफची प्रभावी अंमलबजावणी, संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतूद आणि प्रकाशनासाठी प्राध्यापकांना प्रोत्साहन अश्या व्यापक योजना विद्यापीठाने तयार केल्या असून याची फलनिश्पती नजीकच्या काळात नक्कीच दिसून येणार, असे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी म्हणाले.
“मुंबई विद्यापीठाने सर्वसाधारण क्रमवारीसह विद्यापीठांच्या क्रमवारीत खूप मोठी सुधारणा केली आहे. राज्यातील पारंपारिक विद्यापीठाच्या क्रमवारीत पहिले स्थान मिळाल्याचे समाधान असून ही खूप मोठी झेप आहे. विद्यापीठातील सर्व शिक्षक आणि भागधारकांच्या मदतीने पुढील काळात रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत कसोशीने प्रयत्न केले जात असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे म्हणाले.