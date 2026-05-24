Mumbai University Result: मुंबई विद्यापीठाकडून सुपरफास्ट निकाल, अवघ्या 12 दिवसात रिझल्ट जाहीर; कुठे पाहाल?

Mumbai University Result: मुंबई विद्यापीठाने वेळेत आणि अचूक निकाल जाहीर करत कार्यक्षमतेचे उदाहरण ठेवले आहे. पुढील काळातही अशीच गती कायम राहील, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
Mumbai Universitys Result: मुंबई विद्यापीठाने उन्हाळी सत्र 2026 अंतर्गत घेतलेल्या तृतीय वर्षाच्या सत्र 6 परीक्षांचे निकाल विक्रमी वेगाने जाहीर करत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बीए आणि बीएससी कॉम्प्युटर सायन्स या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे निकाल अनुक्रमे 22 आणि 23 मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. विशेष म्हणजे, बीएचा निकाल अवघ्या 12 दिवसांत जाहीर करण्यात आला आहे.
तृतीय वर्ष बीए सत्र 6 परीक्षेचा निकाल 23 मे रोजी जाहीर झाला. परीक्षा संपल्यानंतर केवळ 12 दिवसांत निकाल जाहीर करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक रितीने पूर्ण करण्यात आल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले.
या परीक्षेसाठी एकूण 12734 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १२,४१० विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. यामधून 4994 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून निकालाची एकूण टक्केवारी 65.30 टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे.
सुमारे 2515 विद्यार्थ्यांचे निकाल ABC (Academic Bank of Credits) आयडी नसल्यामुळे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांनी आपला ABC आयडी अपडेट केल्यानंतरच निकाल जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचबरोबर तृतीय वर्ष बीएससी कॉम्प्युटर सायन्स सत्र 6 परीक्षेचा निकाल 22 मे रोजी जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेला 5282 विद्यार्थी नोंदणीकृत होते, त्यापैकी 5209 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली.
बीएससी कॉम्प्युटर सायन्समध्ये 3200 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून निकालाची टक्केवारी 74.78 टक्के इतकी आहे. बीएच्या तुलनेत या अभ्यासक्रमाचा निकाल अधिक चांगला लागल्याचे दिसून येते.
दोन्ही अभ्यासक्रमांचे निकाल विद्यार्थ्यांना अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुंबई विद्यापीठ निकाल वेबसाइटवरविद्यार्थी आपला सीट नंबर किंवा इतर तपशील वापरून निकाल पाहू शकतात.
या संपूर्ण प्रक्रियेमागे विद्यापीठ प्रशासनाचे सुक्ष्म नियोजन असल्याचे समोर आले आहे. कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी आणि प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षा विभागाने काम केले. उपकुलसचिव नरेंद्र खलाणे यांनी मूल्यांकन प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी समन्वय साधला. तसेच परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सर्व संबंधित अधिकारी, शिक्षक आणि मूल्यांकन केंद्रांचे आभार मानले.