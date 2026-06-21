मुंबईचा कायापालट होणार! 'मरिना' असेल निमित्त; हॉटेल, क्लब हाउस आणि बरंच काही... कुठं साकारला जातोय प्रकल्प?

मुंबई | मुंबई शहरामध्ये विमान वाहतुकीपासून रस्ते वाहतू, रेल्वे वाहतूक इतकंच काय तर, जलवाहतुकीचेही पर्याय उपलब्ध आहेत. अशा या जलवाहतूक क्षेत्रातील नवा टप्पा गाठण्यासाठी ग्रीसचं संतोरिनी, नॉर्वेचं बर्जेन आणि अशा इतर मुख्य शहरांच्या धर्तीवरील विकास मुंबईत केला जाणार आहे. त्यामुळं मुंबईला नवं रुप मिळणार, असं म्हणायला हरकत नाही.
परदेशातील अनेक शहरांच्या धर्तीवर मुंबईतील पूर्व किनाऱ्यावरील व्हिक्टोरिया डॉक आणि क्रॉस आयलंड इथं 'मरिना' प्रकल्प इउभा राहणार आहे. जिथं अलिशान बोटी उभ्या करण्यासाठी धक्का उभारण्यात येणार आहे. या मरिना इथं 424 बोटी उभ्या राहू शकतील. सदर प्रकल्पासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदांमघ्ये एल अँड टी कंपनीने सर्वात कमी किमतीची निविदा दाखल केली. ज्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासाठी पर्यावरण विभागची मंजुरी मिळताच त्यासाठीचं काम सरू होईल अशी माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं दिली. सद्यःस्थितीत मुंबईत यॉट पार्किंगची सुविधा नसल्यामुळं त्यातून गेटवे ऑफ इंडियासमोरील खुल्या समुद्रात या यॉट उभ्या केल्या जातात. एकट्या मुंबईत सध्या 300 यॉट असून त्याच धर्तीवर मरिना विकसित केला जाईल.
314 खोल्यांचं पंचतारांकित हॉटेल, 7 मजली यॉट क्लबहाउस, 16 मजली मरिन टुरिझम अँड स्पोर्ट्स सेंटर, यात सात मजली कार पार्किंग उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय सेलिंग स्कूल, दोन मजली टर्मिनल बिल्डिंग, मोकळं मैदान, रेस्टॉरंट, यॉट दुरुस्तीची जागा या सुविधा असती.
मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडे या प्रकल्प उभारणीची जबाबदारी असेल. जिथं 45 हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प साकारला जाईल. यामध्ये 4.5 हेक्टर क्षेत्र जमिनीवर असेल, जिथं पर्यटकांच्या राहण्याच्या सुविधांपासून मनोरंजन केंद्र उभारली जातील आणि समुद्रात मरिना उभ्या करण्यासाठी सुविधा असेल. तीन टप्प्यांमधील या प्रकल्पात पहिला टप्प्या एमबीपीएकडून 424 मरिना पार्क सुविधेचा असेल. यामध्ये 30 मीटर लांबीच्या यॉट असतील. पुढे दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 172 यॉटसाठी आणि अखेरच्या टप्प्यात आणखी 8 मेगा यॉटसाठी सुविधा तयार केल्या जातील. मरिना प्रकल्प उभारणीनंतर खासगी कंपनीकडे व्यवस्थापन आणि संचलनाचे काम खासगी कंपनीला दिलं जाईल.
प्रकल्प उभारणीनंतर तो ज्या टप्प्यावर खासगी कंत्राटदाराकडे जाईल तिथं त्याच्यावर हॉटेल, क्लब हाउस, टुरिझम 3 केंद्र उभारणीची जबाबदारी असेल.