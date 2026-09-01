/विक्रोळी हादरली! केळी विक्रेत्या महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, बोटावरुन पतीने ओळखलं; शेजाऱ्यानेच...कारण धक्कादायक

मुंबईतील उपनगर विक्रोळी एका महिलेच्या हत्येमुळे हादरली आहे. टागोरनगर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून केळी विक्रेत्या महिला बेपत्ता आहे. सुनीता मारे असं त्या महिलेचे नावं होतं. एका दिवशी स्वयंभू हनुमान मार्केटमधील एका दुकानातून दुर्गंधी येत होती. दुकान बंद असल्याने नेमकं कारण कळतं नव्हतं. म्हणून स्थानिकांनी पोलिसांनी याबद्दल माहिती दिली. पोलिसांनी दुकान उघडताच आत कुजलेल्या अवस्थेत एका महिलेचे मृतदेह आढळलं. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. पोलिसांचे चक्र फिरले आणि या प्रकरणाचा आणि त्या महिलेची ओळख पटली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 29 ऑगस्टला या महिलेचा मृतदेह आढळला. ती 29 वर्षांची होती. सुनीता या शनिवारी 25 ऑगस्टला केळी विकण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्याचवेळी घराशेजारी राहणाऱ्या बांगडी विक्रेता फजूल रेहमान मेहरबान कुरेशी याने सुनीता यांना मच्छीमार्केटमधील बंद दुकानात नेलं. या बंद दुकानात त्यांनी महिलेवर अत्याचार केला. सुनीता यांनी आरडाओरडा केला. पण त्यांना मदत मिळाली नाही. त्यानंतर फजूलने सुनीता यांची हत्या केली.
त्यानंतर सुनीता घरी आल्या नाही म्हणून पतीने शोधाशोध सुरु केली. अखेर 26 ऑगस्टला त्यांच्या पतीने पोलिसांकडे पत्नी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. 29 ऑगस्ट ला पोलिसांना महिलेचा मृतदेह मिळाला. तो अशा अवस्थेत होता की ओळखणंही कठीण होतं. मात्र त्यांनी बोटावरून पत्नीची ओळख केली. सुनीता यांच्या पाश्चात पती आणि दोन मुलं आहेत.
दरम्यान सुनीता यांच्या पतीने प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, माझी पत्नी फजूलसोबत पैसे घेऊन घाण काम करत होती. तिने जास्त पैसे मागितले म्हणून तिचा खून केला. मी पोलिसांना सांगितलं आहे की, या घटनेत एक आरोपी नसून आणखी काही जणांचा समावेश आहे.
पोलिसांनी फजूल रेहमान मेहरबान कुरेशी याला अटक केली असून चौकशीदरम्यान त्याने गुन्हा दाखल केला आहे. माझ्यासोबत चुकीचा व्यवहार केला आणि जास्तीचे पैसे मागितले, या रागातूनच मी हत्या केल्याची कबुली पोलिसांकडे दिली आहे.