Marathi News
  मुंबई बातम्या
  • मुंबई बातम्या
  • एक्स्प्रेसमधून पडला, अंगावरुन ट्रेन गेली पण... दादर स्टेशनवर मदतीला आला आमदार; हादरवणारा घटनाक्रम

एक्स्प्रेसमधून पडला, अंगावरुन ट्रेन गेली पण... दादर स्टेशनवर मदतीला आला आमदार; हादरवणारा घटनाक्रम

Mumbai Dadar Railway Station: मुंबईमधील सर्वात वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकावर हा प्रकार घडला असून त्यासंदर्भातील एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये संपूर्ण घटनाक्रम सांगण्यात आलाय. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 01:45 PM IST
एक्स्प्रेसमधून पडला, अंगावरुन ट्रेन गेली पण... दादर स्टेशनवर मदतीला आला आमदार; हादरवणारा घटनाक्रम

Mumbai Dadar Railway Station: महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला असून 29 महापालिकांच्या निवडणुकींसाठी युती, आघाड्या आणि जागावाटपांसंदर्भात जोरदार चर्चा सुरु असतानाच राज्यभरामध्ये वेगवेगळ्या भागात नेत्यांचे दौरे सुरु आहेत. त्यातही मुंबई, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये राज्यभरातून नेत्यांचं येणं-जाणं सुरु आहे. मात्र या धावपळीमध्ये एक अत्यंत हेलावून टाकणारा घटनाक्रम समोर आला आहे. हा सारा प्रकार घडलाय मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या दादर स्थानकामध्ये! विशेष म्हणजे या साऱ्या घटनाक्रमामध्ये चक्क एक आमदार सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मदतीला धावून आला. यासंदर्भातील एक पोस्ट सध्या व्हायरल होत आहे.

दादर स्टेशनवर घडलं काय?

फेसबुकवर 'मराठा' नावाच्या पेजवरुन शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये नेमकं काय घडलं याचा तपशील नमूद केला आहे. "दादर स्थानकावर घडलेली ही घटना अंगावर काटा आणणारी होती. दादर-अमरावती रेल्वेने प्रवास करत असताना एका युवकाचा अचानक तोल गेला आणि तो थेट प्लॅटफॉर्मवरून रेल्वे रुळावर पडला. काही क्षणांतच त्याच्यावरून संपूर्ण रेल्वे धडधडत निघून गेली. उपस्थितांचे श्वास रोखले गेले; जीव वाचण्याची आशाच मावळली होती. मात्र दैव बलवत्तर ठरले. तो युवक एका जागी स्थिर राहिला आणि चमत्कारिकरीत्या मोठ्या अपघातातून बचावला," असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

मदतीला आला हा आमदार

हा सारा प्रकार एवढ्यावरच थांबला नाही तर पुढे या पोस्टमध्ये,  "ही बाब लक्षात येताच कोल्हापूरला येण्यासाठी महालक्ष्मी एक्सप्रेससाठी थांबलेले आमदार सतेज पाटील यांनी क्षणाचाही विलंब न करता धाव घेतली. स्वतः पुढे येत त्यांनी त्या युवकाला हात देऊन सुरक्षितपणे वर ओढले. केवळ मदतीपुरतेच थांबले नाहीत; त्यांनी त्याची विचारपूस केली, कुठे दुखापत झाली आहे का याची वैद्यकीय दृष्ट्या चौकशी केली आणि त्याची काळजी घेत धीर दिला. क्षणभरात घडलेली ही घटना माणुसकी, धैर्य आणि प्रसंगावधान यांचे उदाहरण ठरली," असंही म्हटलं आहे. फोटोमध्ये एक तरुण प्लॅटफॉर्मवर बसून तोंडाजवळ हात ठेवून रडताना दिसतोय. तर त्याच्याच बाजूला उभे असलेले सतेज पाटील त्याच्या पाठीवर हात ठेवून त्याला धीर देताना दिसत आहेत. फोटोमध्ये मागील बाजूला प्लॅटफॉर्मवरील इंडिकेटरवरुन हा प्लॅटफॉर्म मुंबईमधील असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

अनेकांनी केलं सतेज पाटलांचं कौतुक

या पोस्टखाली सतेज पाटलांचं कौतुक होताना दिसत आहे. अनेकांनी सतेज पाटील हे लोकांच्या मदतीला धावून जाणारं नेतृत्व असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र या घडामोडीसंदर्भात स्वत: सजेत पाटील यांनी कुठेही, कोणतीही पोस्ट अथवा माहिती शेअर केलेली नाही. सदर पोस्टची पुष्टी 'झी 24 तास' करत नाही. नेमका हा प्रकार कोणत्या दिवशी घडला हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून हजारोंच्या संख्येनं तिला लाईक्स आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

