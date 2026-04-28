  • शिकाऊ डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळे आईची कूस उजाडली? मुंबईतील वाडिया रुग्णालयातील भयानक घटना

Mumbai News : एका आईने वाडिया रुग्णालयातील शिकाऊ डॉक्टारांवर हलगर्जीपणाचा आरोप केला आहे. तिचा चार महिन्याचा बाळाच्या मृत्यूनंतर एकच खळबळ माजली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 03:24 PM IST
Mumbai News :  मुंबईतील प्रसिद्ध वाडिया रुग्णालयावर एका आईने धक्कादायक आरोप केला आहे. या रुग्णालयातील शिकाऊ डॉक्टर आणि नर्सच्या हलगर्जीपणामुळे चार महिन्यांचा बाळाचा मृत्यू झाला आरोप एका आईने केला आहे. मृत मुलांचं नाव शिवांश असून त्याच्या आईचं नाव अर्चना पाटील आहे. अर्चना पाटील यांनी हा आरोप केला असून त्यांनी भोईवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली आहे. त्यासोबतच या आईने आपल्या चिमुकल्याच्या मृत्यूबद्दल न्याय मागण्यासाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री एवढंच नाही तर मुंबई पोलीस आयुक्त यांना पत्र पाठवली आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

अर्चना पाटील या अंबरनाथला राहतात. त्यांचा चार महिन्यांच्या शिवांशची प्रकृती खालावली म्हणून कल्याणमध्ये त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण तिथल्या डॉक्टरांनी त्याला वाडिया रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. वाडियामध्ये गेल्यानंतर बाळाची अनेक तपासणी करण्यात आल्यात. त्यात शिवांशला टीबी असल्याचे रिपोर्टमधून समोर आले. त्याला बाळाला औषधं देऊन घरी पाठवण्यात आले. मग 29 मार्चला शिवांशला पुन्हा खूप त्रास व्हायला लागला. त्यानंतर अर्चना पुन्हा वाडिया रुग्णालयात आली. यावेळी डॉक्टरांनी त्याला रुग्णालयात दाखल करुन घेतलं. 

 

पण आपल्या बाळावर वरिष्ठ डॉक्टर नाही तर शिकाऊ डॉक्टरांनी आणि नर्सने उपचार करण्यास सुरूवात केली असं अर्चनाने सांगितलं. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बाळावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अवघ्या चार महिन्याच्या शुवांशच्या छातीत आणि गळ्यात नळ्या बसवण्यात आल्या होत्या. अर्चनाने सांगितलं की, बाळाच्या डोक्यातून रोज रक्त काढण्यात येतं होतं. 
 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

