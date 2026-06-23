...तर मुंबईसाठी पाडावा लागणार कृत्रिम पाऊस? मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्टपणे सांगितली कंडिशन

जूनचा तिसरा आठवडा संपत आता तरी वरुणराजाने मुंबईकडे पाठ फिरवली आहे परिणामी, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांतील पाण्याची पातळी चिंताजनक स्थितीपर्यंत पोहचली आहे. रविवारी सफरी सहा वाजेपर्यंत केवल 8.68 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेला अखेर राखीव पाणीसाठ्याचा आधार घ्यावा लागत असून आजपासून या साठ्यातून पाणीपुरवता सुरु करण्यात येणार आहे. असं असतानाच दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा मुंबई महापालिकेकडून विचार सुरु आहे का याबद्दल विचारणा करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर महापालिकेने उत्तर दिलं आहे.
यंदा जून महिन्यामध्ये पावसाचा 70 टक्क्यांपर्यंत तुटवडा असून पावसाने हुलकावणी दिल्याने मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाण्याने तळ गाठला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अप्पर वैतरणा धरणातून 13 हजार 500 दशलक्ष लिटर आणि भातसा धरणातून 1 लाख 37 हजार दशलक्ष लिटर असा राखीव पाणीसाठा उपलब्ध करून दिला आहे. सात धरणांतील उर्वरित साठा आणि हा राखीव साठा मिळून जुलैच्या मध्यापर्यंत मुंबईची तहान भागू शकेल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मुंबईला दररोज सुमारे 4,100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी वर्षभरात 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र सध्या सातही धरणांमध्ये मिजून केवळ 1 लाख 25 हजार 525 दशलक्ष लिटर पाणी शिल्लक आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदाच्या पावसावत अनिश्चितता कायम आहे. सातही धरणांत अवघा 8.68 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र धरणांतील साठा झपाट्याने कमी होत असल्याने आणि मान्सून अद्याप सक्रिय न झाल्याने जुलैपासून ही कपात 20 टक्क्यांवर नेण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
ज्या भागात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीकपातीची स्थिती आहे, तिथे पालिका स्वतः टँकरने पाणीपुरवत आहे. खासगी टँकर भाडेतत्त्वावर घेतले असून, विभागनिहाय टीम नियुक्ती केली आहे, असे बांगर म्हणाले. नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी कृत्रिम पावसाच्या चाचपणीबद्दल विचारणा केली. हवामान विभागाच्या माहितीनुसान जुलैमध्ये मुंबईत पावसाची शक्यता आहे. त्यावेळी समाधानकारक पाऊस न पडल्यास कृत्रिम पावसाचा विचार होऊ शकतो, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी यांनी स्पष्ट केले.
पाणीटंचाईच्या शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 'मनोरी येथे प्रस्तावित असलेला पाण्याच्या निःक्षारीकरणा प्रकल्प रद्द करण्यात आला नसता, तर आज मुंबईवर पाणी कपातीची वेळ आली नसती, असे त्यांनी म्हटले आहे. आदित्य यांनी 'एक्स'वर पोस्ट लिहिली आहे. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प मुंबईसाठी शाश्वत आणि पर्यायी जलस्रोत ठरला असता. मात्र, सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बेकायदा सरकारने तो रद्द केला, ज्यामुळे दीर्घकालीन जलनियोजनाला धक्का बसला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
A gentle reminder to the Government of Maharashtra: Had they not scrapped the Desalination Plant project in Manori, initiated by us, by now Mumbai wouldn’t need water cuts.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 21, 2026
While Mindhe’s illegal government scrapped our project, the new bjp government has approved Gargai Dam-…
पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टँकर माफियांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्याकरिता पालिका 33 टँकर भरणा केंद्रांमधून किती पाणी घेतले जाते, याचा हिशेब ठेवण्यासाठी फ्लो मीटर बसविणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया 2 ते 3 आठवड्यांत राबविली जाणार असून पाण्याची चोरी, हेराफेरी आणि भ्रष्टाचार पालिक रोखणार आहे. पावसाळा लांबल्याने मुंबईमध्ये पाणी संकट निर्माण झालेलं असतानाच टँकर माफियांविरोधातही महापालिकेने कठोर भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे.