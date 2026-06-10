/महिन्याला 90,000 रुपये भाडं देऊन घरात पाणी नाही, टँकरची वाट पहावी लागते; मुंबईतील हायप्रोफाईल हाऊसिंग सोसायटीमधील भयानक वास्तव

Mumbai Water Crisis : मुंबईत घरांच्या कोट्यावधीच्या वर गेल्या आहे. भाड्याने घर घ्यायचे म्हंटल तरी आवाक्याबाहेर गेले आहे. अशातच मुंबईतील हायप्रोफाईल हाऊसिंग सोसायटीमधील भयानक वास्तव समोर आले आहे. महिन्याला 90,000 रुपये भाडं देऊन घरात पाणी नाही. पाण्यासाठी टँकरची वाट पहावी लागते. या सोसायटीत राहणाऱ्या एका तरुणाने व्हिडिओ शेअर करत हे भयान वास्तव मांडले आहे.
मुंबईत अनेक हायप्रोफाईल हाऊसिंग सोसायटी आहेत. येथे एक फ्लॅटचे भाडं लाखाच्या आसापास आहे. इतकं भाडं घेतात म्हंटल्आवर सुविधा मिळत असतील असं प्रत्येकाला वाटतं. मात्र, या हायप्रोफाईल हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना पाण्यासारख्या मुलभूत सुविधेसाठी देखील मोठा संर्घष करावा लागत आहे. एका तरुणाने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत या हायप्रोफाईल हाऊसिंग सोसायटीमधील पाणी टंचाईची समस्या किती गंभीर आहे याचे वास्तव मांडले आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले.
निखील नावाच्या तरुणाने @nik.arvn या इन्स्टाग्राम ID वरुन एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. निखिल आपली व्यथा उघडपणे मांडली आहे. मुंबईच्या ज्या सोसायटीत मी राहतो तिथे एका फ्लॅटचे भाडं 70 हजार रुपयांपासून स्टार्ट होते. मी ज्या फ्लॅटमध्ये राहतो त्याचं भाडं 90 हजार रुपये आहे. असे असूनही, पाणीपुरवठा नियमित नाही. पाणीपुरवठा कोणत्याही वेळी अचानक बंद होतो, ज्यामुळे रहिवाशांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते.
हा काही छोटा कॉम्प्लेक्स नसून, प्रत्येकी 37 मजले असलेल्या दोन टॉवर्सची एक मोठी सोसायटी आहे, जिथे शेकडो कुटुंबे राहतात. पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहणे हा शाश्वत उपाय नाही, असे तो म्हणाला. जास्त भाडे देऊनही रहिवाशांना पाणी जपून वापरावे लागते, ही बाब अत्यंत निराशाजनक आहे असं निखील म्हणाला.
कधीकधी रात्री उशिरा किंवा विचित्र वेळी पाणी जाते. असा वेळेस स्वयंपाक, स्वच्छता आणि इतर गरजांसारख्या दैनंदिन कामांमध्ये व्यत्यय येतो. तो म्हणाला, "एवढे जास्त भाडे भरूनही पाणी वापरण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा लागणे, ही एक चिंताजनक परिस्थिती आहे." त्याने असा इशाराही दिला की, आपत्कालीन परिस्थितीत अचानक पाणीपुरवठा खंडित होणे ही एक मोठी समस्या बनू शकते.
निखीलचा हा व्हिडिओ हजारो लोकांनी पाहिला आहे. अनेकांनी यावर कमेंट केली आहे. अनेकांनी त्याला विचाराले इतकं भाडं आहे तर तू राहतोस कुठे. त्याने त्याचा पत्ता कमेंटमध्ये सांगितला आहे. गोरेगाव पश्चिम मध्ये राम मंदिर स्टेशन जवळ असलेल्या सोसायटीत मी राहतो अे निखीलने कमेंटमध्ये सांगितले आहे. अनेकांनी सांगितले की आम्हाला देखील अशा प्रकारच्या पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. काही जण म्हणत आहेत. ऐवढ्या पैशात तुला दुबईत चांगले घरं मिळेल. निखीलने या व्हिडिओच्या माध्यमातून मुंबईतील भीषण पाणी टंचाईकडे लक्ष वेधले आहे.