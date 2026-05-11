मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात लागू; मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा

Mumbai Water Shortage : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. जलाशयांमधील पाणीसाठा घटल्याने खबरदारी म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. सर्व नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. हा पाणीसाठा अधिकाधिक काळ उपयोगात यावा यादृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. भारतीय हवामान खात्याने पुढील वर्षी येणाऱ्या अल निनो आणि आयओडी बाबत वर्तवलेला अंदाजानुसार कमी मान्सून प्रमाण लक्षात घेता जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या निर्देशानुसार मुंबई महानगरात 15 मे 2026 पासून 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबईकर नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. मात्र सर्व नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे विनम्र आवाहन देखील मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
11 मे 2026 रोजीची आकडेवारी लक्षात घेता, मुंबईस पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये मिळून एकूण 3 लाख 40 हजार 399 दशलक्ष लीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वार्षिक 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लीटरच्या तुलनेत सध्या 23.52 टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पाणीसाठ्यावर महानगरपालिका प्रशासनाचे अत्यंत बारकाईने लक्ष असून दररोज नियोजनपूर्वक पाणीपुरवठा केला जात आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने देखील पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 मे रात्री बारा वाजल्यापासून पुढील 24 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. शिवाय त्यानंतर कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. यंदा तापमानात प्रचंड वाढ झाल्याने पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक पालिका महापालिकांसाठी तारेवरची कसरत असणार आहे. पाणी कपात करण्याचा निर्णयानंतर नागरिकांनी पाणी जपून वापरावं असा आवाहन कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने केले.
नाशिक जिल्ह्यातील 281 गावे-वाड्यांना 90 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. नाशिक जिल्ह्याला टंचाईच्या झळा बसल्या. दीड लाख लोकसंख्येला टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यातील 281 गावे-वाड्यांना 90 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. येवला तालुक्यात सर्वाधिक 33 टँकर, 58 हजारांहून अधिक लोक प्रभावित आहेत. मालेगाव व इगतपुरीत प्रत्येकी 14 टँकर कार्यरत राहील. चांदवड, सिन्नर, देवळा, पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतही पाणीटंचाई तीव्र झाली. टँकर भरण्यासाठी प्रशासनाकडून 28 खासगी विहिरी अधिग्रहित गतवर्षीच्या तुलनेत टँकर संख्या कमी आहे. उष्णतेची लाट कायम राहिल्यास आगामी काळात टँकरची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.