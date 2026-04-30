मुंबईतील पायधुनी कलिंगड प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, नव्या खुलाशामुळे प्रकरणाला नवं वळण; पोलिसांचा तपास 'या' दिशेने...

मुंबईतील पायधुनी परिसरात रविवारी डोकाडिया कुटुंबातील चारजणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. कलिंगड खाल्ल्यामुळे मृत्यू प्रकरणाचा पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखील समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 30, 2026, 08:35 PM IST
मुंबईतील पायधुनी परिसरातील प्रकरणामुळे संपूर्ण परीसर हादरुन केला होता. भेंडी बाजारातील मुघल बिल्डिंगमध्ये 40 वर्षीय अब्दुल्ला डोकाडिया आपल्या दोन मुली अन् पत्नीसह राहत होते. शनिवारी रात्री डोकाडिया कुटुंबाने पाहुण्यांसोबत बिर्याणीचा बेत आखला. यानंतर या कुटुंबाने कलिंगड खाल्ला. यानंतर या कुटुंबाला उलट्या आणि जुलाबचा त्रास झाला. यानंतर या चौघांचा रविवारी संध्याकाळपर्यंत मृत्यू झाला.या प्रकरणाने संपूर्ण मुंबई हादरुन गेली आहे. उन्हाळ्यात कलिंगड खाल्ला जातो पण या घटनेनंतर परिसरात कलिंगड मिळणे कठीण झाले आहे. असं असताना आता पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये काय?

डोकाडिया कुटुंबातील चारजणांच्या मृत्यूचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर आला आहे. शवविच्छेदनाचा रिपोर्ट हाती आला नसला तरी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चोघांच्या शरीरात पेनकिलरचे घटक सापडलं आहे. पण याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे फॉरेन्सिक रिपोर्टकडे पोलिसांची करडे नजर आहे. जेजे रुग्णालयातील अधिकारी या मृतांवर अभ्यास करणार आणि त्यानंतर मृत्यूचं खरं कारण समोर येणार आहे. असं असताना आता नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. 

पोलीस आता या दिशेने करणार तपास?

डोकाडिया कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांना तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 40 वर्षीय अब्दुल्ला डोकाडिया हे 2019 च्या एका प्रकरणात साक्षीदार होते. 2019 साली डी एन नगर पोलिस स्थानकात एका गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. प्रकरण असं आहे की, जोगेश्वरीतील एका बिल्डरला एरा महिलेला पैसे दिले होते. हे पैसे अब्दुला यांच्या हातून देण्यात आले होते. मात्र बिल्डरने ते पैसे परत न केल्यामुळे या प्रकराची तक्रार 2019 साली डी एन नगर पोलीस स्टेशनला फसवणुकीची तक्रार नोंदवली आहे. या प्रकरणात अब्दुल्ला हे साक्षीदार होते. 2026 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे डोकाडिया या कुटुंबाचा असा अचानक मृत्यू होणं याचा या प्रकरणाशी संबंध आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे. 

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, 25 एप्रिल रोजी डोकाडिया कुटुंबाने आपल्या घरी नातेवाईकांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. रात्री 10.30 च्या सुमारास सर्वांनी एकत्र जेवण केले आणि नातेवाईक आपापल्या घरी परतले. त्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास कुटुंबाने फ्रीजमध्ये ठेवलेले कलिंगड कापून खाल्ले आणि सर्वजण झोपी गेले. पहाटेच्या सुमारास कुटुंबातील सदस्यांना अचानक उलट्या, जुलाब आणि तीव्र अशक्तपणा जाणवू लागला. प्रकृती खालावल्याने त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाने उपचारादरम्यान या चौघांचाही मृत्यू झाला.हा प्रकार अन्नातून विषबाधा (Food Poisoning) झाल्यामुळे घडला की कलिंगडामध्ये काही घातक घटक होते, याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. सध्या मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, वैद्यकीय अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

