/कलिंगडात कसे पोहचले उंदीर मारण्याचे औषध? नातेवाईक, औषध विक्रेते अन् मुलींचे मित्रमैत्रिणी...; जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांना संशय

Mumbai Watermelon Biryani Death Case : पायधुनीमधील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू हा उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे झाला, असं फोरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीने (FSL) अहवालातून समोर आलंय. पण आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की हे विष कलिंगडात कसं पोहचलं?
Mumbai Watermelon Biryani Death Case : मुंबईतील पायधुनी परिसरात डोकाडिया कुटुंबातील नवरा-बायको आणि मुलींचा संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. या चौघांनी बिर्याणी खाल्ल्यानंतर त्यांनी कलिंगड खाल्लं. त्यानंतर या चौघांचा 12 तासांमध्ये मृत्यू झाला. या घटनेच्या खुलासानंतर देशभरात खळबळ माजली होती. या प्रकरणाचा फोरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीने (FSL) चा अहवाल अखेर समोर आला. या अहवालानुसार बिर्याणी आणि कलिंगड यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. कारण या चौघांचा मृत्यू हा उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे झाल्याच समोर आलंय. पण सगळ्यात मोठा प्रश्न हा उपस्थितीत होतोय की, कलिंगडात उंदीर मारण्याचे औषध कसे पोहोचलं. आता हे डोकाडिया कुटुंबातील चौघांनी आत्महत्या केली की हत्या आहे, याचं गुढ आणखी वाढलंय.
कलिंगडात कसे पोहचले उंदीर मारण्याचे औषध?
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी नातेवाईक, औषध विक्रेते आणि मुलींचे मित्रमैत्रिणी चौकशी केली आहे. पोलिसांनी 20 हून अधिक उंदीर मारण्याचे विष विकणाऱ्यांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. मुंबई पोलीस अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची माहिती देताना सांगितलं की, या प्रकरणात आम्ही गुन्हेगाराचा शोध घेत आहोत.
मुंबई पोलिसांना संशय आहे की, कोणीतरी ओळखणारी व्यक्ती या प्रकरणात सहभागी आहे. पण जो जोपर्यंत आम्हाला पुरावा मिळत नाही तोपर्यंत याची पुष्टी आम्ही करु शकत नाही. ज्यादिवशी ही घटना घडली, त्यादिवशी आलेल्या पाच सदस्यांची अजूनही चौकशी सुरू आहे.
मुलींच्या वर्गमित्रांची चौकशी
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय की, इयत्ता दहावीत शिकणारी आयेशा डोकाडिया परीक्षेत उत्तीर्ण झाली असून तिला 70 टक्के मिळाले आहे. तिचं हे यश साजरा करायला ती या जगात नाही म्हणून या कुटुंबाला ओळखणारे आणि नातेवाईकांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. ती बायकुला शाळेत शिकत होती. तपासात काही मदत होऊ शकेल असा सुगावा लागावा यासाठी पोलीस आयेशा आणि झैनबच्या वर्गमित्रांचीही चौकशी करुन काही धागेदारे सापडतात ते पाहत आहेत.
पोलिसांनी पुढे सांगितलं की, मृत्यूच्या चार दिवस आधी डोकाडिया कुटुंबाच्या निवासस्थानी ज्या लोकांनी भेट घेतली. तसंच तेथून गेलेल्या व्यक्तींची माहिती आम्ही गोळा केली आहे. त्यांची पडताळणी केली जात असून चौकशी करण्यात येत आहे.
कलिंगडामध्ये झिंक फॉस्फाईड म्हणजे उंदीर मारण्याचे विष पावडरचे अंश अहवालात आढळले आहे. पण अब्दुल-लाह यांच्या निवासस्थानातून झिंक फॉस्फाईड असलेले कोणतेही विष जप्त करण्यात आलं नाही. तर घरात सापडलेल्या उंदीर पळवून लावण्याच्या औषधाव्यतिरिक्त घरात इतर कोणताही अवशेष आढळला नाही, असं मुंबई पोलिसांनी सांगितलं आहे.