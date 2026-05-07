Mumbai Family Death Case : 'त्या' चौघांच्या शरीरात बॅक्टेरिया इन्फेक्शन होतं की नाही? सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या अहवाल समोर, तर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या अहवालानंतर...

Mumbai Watermelon Biryani Death Case : मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू प्रकरणात महत्त्वाचा अपडेट आहे. सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या कुटुंबाने शनिवारी 25 एप्रिल रात्री नातेवाईकांसाठी ठेवलेल्या पार्टीमध्ये बिर्याणी खाल्ली. त्यानंतर 26 एप्रिलला रात्री 1 च्या सुमारास अब्दुल्ला डोकाडिया (40), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आणि मुली आयेशा (16) आणि झैनब (13) यांनी कलिंगडाच्या फोडी खाल्ल्यात. त्यानंतर यांची प्रकृती खराब झाली. उलट्या आणि जुलाबामुळे त्यांची तब्येत खराब झाली. दुसऱ्या दिवशी त्यांना मुंबईतील जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान त्या चौघांचाही मृत्यू झाला. मुंबईसह देशात एकच खळबळ माजली. बिर्याणी आणि कलिंगड खाल्ल्यामुळे एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृ्त्यूमुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं. याप्रकरणात सखोल चौकशी सुरु आहे. यासंदर्भात सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवालात समोर आला आहे.
या घटनेनंतर मुंबई पोलीस, फॉरेन्सिक टीम आणि अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी घरी भेट देऊन अनेक नमुने जप्त केले. चिकन, बिर्याणी, भात, कलिंगड, पाणी इत्यादी 11 गोष्टींची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)चा अहवाल काही दिवसांपूर्वी आला. ज्यात कलिंगडात कृत्रिम रंग आणि कुठलंही रसायन वापरण्यात गेलं नव्हतं असं समोर आलं. तर आता सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार या चौघांचा शरीरात काय रक्तातही बॅक्टेरिया इन्फेक्शन आढळलं नाही, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण समोर येईल. दिवसभरात कुटुंबातील सदस्यांनी काही विषारी पदार्थांचे सेवन केले होते का, हेदेखील अहवालातून उघड होण्यास मदत मिळेल. त्यानंतर या चौघांच्या मृत्यूचे कारण समोर येईल.