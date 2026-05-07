Mumbai Family Death Case : 'त्या' चौघांच्या शरीरात बॅक्टेरिया इन्फेक्शन होतं की नाही? सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या अहवाल समोर, तर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या अहवालानंतर...

नेहा चौधरी | Updated: May 7, 2026, 01:13 PM IST
Mumbai Watermelon Biryani Death Case : मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू प्रकरणात महत्त्वाचा अपडेट आहे. सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या कुटुंबाने शनिवारी 25 एप्रिल रात्री नातेवाईकांसाठी ठेवलेल्या पार्टीमध्ये बिर्याणी खाल्ली. त्यानंतर 26 एप्रिलला रात्री 1 च्या सुमारास अब्दुल्ला डोकाडिया (40), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आणि मुली आयेशा (16) आणि झैनब (13) यांनी कलिंगडाच्या फोडी खाल्ल्यात. त्यानंतर यांची प्रकृती खराब झाली.  उलट्या आणि जुलाबामुळे त्यांची तब्येत खराब झाली. दुसऱ्या दिवशी त्यांना मुंबईतील जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान त्या चौघांचाही मृत्यू झाला. मुंबईसह देशात एकच खळबळ माजली. बिर्याणी आणि कलिंगड खाल्ल्यामुळे एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृ्त्यूमुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं. याप्रकरणात सखोल चौकशी सुरु आहे. यासंदर्भात सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवालात समोर आला आहे. 

'त्या' चौघांच्या शरीरात बॅक्टेरिया इन्फेक्शन होतं की नाही?

या घटनेनंतर मुंबई पोलीस, फॉरेन्सिक टीम आणि अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी घरी भेट देऊन अनेक नमुने जप्त केले. चिकन, बिर्याणी, भात, कलिंगड, पाणी इत्यादी 11 गोष्टींची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)चा अहवाल काही दिवसांपूर्वी आला. ज्यात कलिंगडात कृत्रिम रंग आणि कुठलंही रसायन वापरण्यात गेलं नव्हतं असं समोर आलं. तर आता  सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार या चौघांचा शरीरात काय रक्तातही बॅक्टेरिया इन्फेक्शन आढळलं नाही, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 

 

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण समोर येईल. दिवसभरात कुटुंबातील सदस्यांनी काही विषारी पदार्थांचे सेवन केले होते का, हेदेखील अहवालातून उघड होण्यास मदत मिळेल. त्यानंतर या चौघांच्या मृत्यूचे कारण समोर येईल. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

