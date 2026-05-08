Mumbai Watermelon Death Case : बिर्याणी नाही कलिंगड नाही तर डोकाडियांच्या घरात सापडली 'ही' गोष्ट, शरीरात सापडले झिंक फॉस्फाइडचे अंश

Mumbai Watermelon Death Case : मुंबईतील पायधुनी परिसरात डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण हत्या की आत्महत्या या संशयात अडकलं आहे. अशातच शवविच्छेदनात धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
मुंबईतील पायधुनी परीसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू इतका संशयास्पद होता की, बिर्याणीवर कलिंगड खाल्ल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याच समोर आलं होतं. पण आता कलिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या चौघांच्या शरीरामध्ये उंदीर मारण्याच्या औषधाचे नमुने आढळले आहेत. मयत दोन व्यक्तींच्या मृत्यूच्या वेळेवरुनही संशय निर्माण झाला आहे.
डोकाडिया कुटुंबाच्या घरात उंदीर मारण्याचं औषध सापडलं आहे. उंदीर मारण्याच्या दोन वड्या तसेच उंदीर मारण्याचा स्प्रे घरातून जप्त करण्यात आला आहे. उंदीर मारण्याच्या वड्यांच पाकीट सील बंद अवस्थेत असून स्प्रेचा वापर झाल्याच तपासात समोर आलं आहे. डोकाडिया कुटुंबीय रहात असलेल्या मुघल बिल्डींगीत उंदरांचा प्रादुर्भाव असल्याची माहिती आहे. डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचाही मृत्यू उंदीर मारण्याच्या औषधाने झाल्याचं एफएसएलच्या चाचणीत समोर आलं आहे. चौघांच्या शरीरात तसेच कलिंगडाच्या नमुन्यात झिंक फॉस्फाइडचे अंश सापडले आहेत.
पोलिसांच्या तपासात डोकाडिया परिवाराच्या घरातून सापडल्या अनेक प्रकारच्या औषधांच्या गोळ्या घेतल्या आहेत. या सर्व गोळ्या आता फॉरेन्सिककडे पाठवणार, या गोळ्यांची देखील चाचणी होणार आहे. यात ऍलोपेथीका, आयुर्वेदिक, उनानी म्हणजेच हर्बल अशा विविध औषधांची अनेक पाकिटं मिळाली आहेत. प्रकारणात आता तीन शक्यता घातपात, आत्महत्या किंवा आत्महत्या आणि हत्या वर्तवण्यात येत आहे. या दिशेने पोलिसांचा तपास होणार आहे. मृतकांच्या शरीरात आणि कलिंगडात सापडलं झिंक फॉसफाईड सापडले आहेत. झिंक फॉसफाईड कुठून आलं याचा जेजे मार्ग पोलीस तपास करणार आहेत.
कलिंगडात उंदीर मारण्याचे विष आढळल्यानंतर आता फळ विक्रेत्यांवरही संशयाची छाया पसरली आहे. अनेक फळ विक्रेते आपल्या फळांचे संरक्षण करण्यासाठी कधीकधी दुकानात उंदीर मारण्याच्या विषाची फवारणी करतात.
एफएसएलच्या अहवालाने कलिंगडात विष कसे शिरले या गूढात आणखी भर घातली आहे. घटनेनंतरच्या 11 दिवसांत एफएसएलने 54 चाचण्या केल्या, ज्यातून हा खळबळजनक खुलासा झाला. महाराष्ट्र पोलीस आता आत्महत्या, अपघात आणि खून यासह सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी, दक्षिण मुंबईतील पायधोनी परिसरातून कलिंगड गायब झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. खरे तर, एका कुटुंबाच्या मृत्यूनंतर बाजारातून कलिंगड पूर्णपणे गायब झाले होते. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) च्या पथकाने परिसरातील फळ विक्रेत्यांची तपासणी केली असता, कोणत्याही फळ विक्रेत्याकडे कलिंगड आढळले नाही. ही घटना मुळातच विचित्र होती, आणि आता टरबूजमध्ये उंदीर मारण्याचे विष सापडल्याने मृत्यूचे गूढ आणखीच वाढले आहे.