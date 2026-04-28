CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  मुंबईतील एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यूनंतर नळबाजारात दहशतीचं वातावरण, कलिंगड कोणी विकत घेईना, पोलिसांनी सर्व विक्रेत्यांकडून...

Watermelon Family death Mystery:  एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू झाला. प्राथमिक अंदाजानुसार ही घटना 'फूड पॉयझनिंग' असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 06:29 PM IST
मुंबईतील एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यूनंतर नळबाजारात दहशतीचं वातावरण, कलिंगड कोणी विकत घेईना, पोलिसांनी सर्व विक्रेत्यांकडून...
कलिंगड की घातपात?

Watermelon Family death Mystery: मुंबईच्या गजबजलेल्या पायधुनी भागातून एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात भीतीचे आणि संशयाचे वातावरण पसरलय. एका फळाने जीव घेतला की यामागे काही वेगळेच गूढ दडलंय?, या प्रश्नाने मुंबई पोलीस चक्रावून गेलेयत. या प्रकरणातील गुंतागुंत आणि तपासाचे महत्त्वाचे ७ पैलू खालीलप्रमाणे आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

पायधुनी परिसरातील नळ बाजार भागात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने रात्री जेवणानंतर कलिंगड खाल्ले होते. काही वेळातच कुटुंबातील सदस्यांना उलट्या आणि मळमळ होण्याचा त्रास सुरू झाला. दुर्दैवाने, उपचारादरम्यान दोन लहान मुले आणि त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला, तर आईची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. एका हसत्या-खेळत्या कुटुंबाचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने मुंबईकरांना मोठा धक्का बसलाय.

'फूड पॉयझनिंग' की रासायनीक प्रक्रिया?

प्राथमिक अंदाजानुसार ही घटना 'फूड पॉयझनिंग' असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात कलिंगडाला मागणी जास्त असल्याने ती लवकर पिकवण्यासाठी किंवा त्यांना गडद लाल रंग देण्यासाठी अनेकदा 'इरिथ्रोसिन' किंवा इतर घातक रसायनांचे इंजेक्शन दिले जाते. अशा रसायनांच्या अतिवापरामुळे मानवी शरीरावर जीवघेणा परिणाम होऊ शकतो. पोलीस आता हे कलिंगड कोठून आणले होते आणि त्यात कोणते घटक होते, याचा शोध घेत आहेत.

नळ बाजारातील फळविक्रेते पोलिसांच्या रडारवर

या घटनेनंतर पायधुनी पोलिसांनी तातडीने हालचाली करत नळ बाजार परिसरातील फळविक्रेत्यांची चौकशी सुरू केलीय. ज्या विक्रेत्याकडून हे कलिंगड खरेदी केले होते, त्याचे दुकान आणि गोदामातील नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. इतर कोणत्याही ग्राहकाला अशा प्रकारचा त्रास झाला आहे का?, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.

घातपाताची शक्यता?

केवळ कलिंगड खाल्ल्याने एकाच वेळी तीन लोकांचा मृत्यू होणे, ही बाब वैद्यकीयदृष्ट्या दुर्मिळ मानली जाते. त्यामुळे पोलीस केवळ अन्नातून विषबाधा या एकाच पैलूवर अवलंबून नाहीत. या घटनेमागे काही घरगुती वाद किंवा कोणाकडून जाणीवपूर्वक विषप्रयोग करण्यात आला आहे का?, या दिशेनेही तपास सुरू आहे. घरातील जेवणाचे नमुने आणि पाण्याचे नमुनेही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत (FSL) पाठवण्यात आले आहेत.

व्हिसेरा अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष

मृतांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, त्यांचा 'व्हिसेरा' (Viscera) राखून ठेवण्यात आला आहे. कलिना येथील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. शरीरात नेमके कोणत्या प्रकारचे विष पसरले होते आणि ते अन्नातून आले होते की अन्य मार्गाने, याचा उलगडा या अहवालातून होणार आहे.

ग्राहकांची सुरक्षा

या घटनेने उन्हाळ्यात फळे खाणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आंबा, कलिंगड किंवा खरबूज यांसारखी फळे नैसर्गिकरित्या पिकलेली आहेत की नाही, हे ओळखणे कठीण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) या घटनेची दखल घेऊन मुंबईतील विविध भागांतून फळांचे नमुने गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. फळविक्रेत्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी काय करावे?

ही घटना नागरिकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कोणतीही फळे खाण्यापूर्वी ती स्वच्छ धुणे, कापल्यानंतर लगेच खाणे आणि अस्वाभाविक रंगाची किंवा चवीची फळे टाळणे गरजेचे आहे. जर फळ कापल्यावर त्याला विशिष्ट रासायनिक वास येत असेल, तर ते खाणे टाळावे. अचानक उलट्या किंवा पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्यास घरगुती उपचार न करता तात्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

