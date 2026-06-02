Monsoon News : घोळ झाला! मान्सून कोकणासह मुंबईत कधी येणार? आगमन लांबणीवर... पण आणखी किती?

Monsoon News : अंदमान आणि निकोबार बेटांमागोमाग लक्षद्वीप आणि त्यानंतर अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरातील काही भाग व्यापणाऱ्या मान्सूननं दक्षिण भारताचं दार ठोठावलं. मात्र केरळच्या वेळीवर आलेले मान्सूनचे हे वारे तिथंच घुटमळत राहिल्यानं त्यांच्या पुढच्या वाटचालीचा वेग काहीसा मंदावला. ज्यामुळं उन्हाच्या तीव्र झळा आणि उकाड्यानं हैराण झालेल्या नागरिकांना आता हा उष्मा असह्य होऊ लागला आहे.
सध्या सक्रिय असणारी वाऱ्यांची स्थिती आणि वेग पाहता पश्चिमी झंझावातामुळं मान्सूनवर परिणाम झाल्याचं म्हटलं जात आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार बहुतांश अडथळे ओलांडून अखेर नैऋत्य मान्सून पुढच्या 48 केरळात जोर धरून तामिळनाडूच्या काही भागांत दाखल होईल. मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा वातावरणाच्या वरच्या स्तरात असणारे वारे स्थिर होऊन मान्सूनची प्रगती धीम्या गतचीनंच होईल.
कालांतरानं अर्थात 6 जूननंतर हे वारे आणखी तीव्र झाल्यानंतर कर्नाटक, गोवा आणि तळकोकणमार्गे मुंबईत मान्सून दाखल होईल. मात्र त्यासाठी चार ते पाच दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे. पुढील तीन ते चार दिवस मान्सूनच्या वाटचालीसाठी अनुकूल असल्यामुळं आता फक्त पश्चिमी झंझावातानं केलेला घोळ शमला म्हणजे मान्सूनच्या आगमनाची वाट आणखी सोपी होईल हे स्पष्ट आहे.
सध्या केरळातील पूर्व क्षेत्रात मान्सून दाखल झाला असला तरीही तिथं मान्सूननं टिकून राहणं आणि अपेक्षित केंद्रांवर पर्जन्यमानाचं पुरेसं प्रमाण नोंदवलं जाणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. प्रत्यक्षात गोवा आणि तळकोकणातच मान्सूनच्या आगमनाची तारीख लांबणीवर गेल्यामुळं मुंबईकरांचीही प्रतीक्षा सहाजिकच वाढली आहे. नव्यानं वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार आता 8 ते 11- 14 जून दरम्यान अधिकृतपणे शहरासह उपनगरांमध्ये मान्सून हजेरी लावू शकतो. तर कोकणात त्याआधी म्हणजेच 6 ते 8 जूनपर्यंत मान्सून धडकू शकतो.
मान्सूनच्या आगमनाआधी देशाच्या दक्षिण किनारपट्टी क्षेत्रासह उत्तर-पश्चिम, मध्य आणि पूर्व भारतात सोसाट्याचे वारे वाहणार असून, त्यांचा वेग ताशी 50 ते 70 किमी असेल. पूर्वमोसमी पावसाची दमदार हजेरीसुद्धा यादरम्यान नाकारता येत नसल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे.
केंद्रीय हवामान विभागासह देशातील विविध हवामान संस्था मान्सूनच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत. या संस्थांच्या माहितीनुसार नैऋत्य मान्तून पुढील तीन ते चार दिवसांमध्ये दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रासह केरळचा उर्वरित भाग, तामिळनाडूसह पश्चिम मध्य आणि पूर्व मध्य, उत्तर पूर्व बंगालच्या उपसागराचं क्षेत्रसुद्धा व्यापतील. ज्यामुळं देशात सातत्यानं काही हवामान बदलांची नोंदसुद्धा केली जाईल.