Mumbai Rain : अंधेरी सबवे पाण्याखाली! रिमझिम पावसातच मान्सूनपूर्व कामांचा बोजवारा, मान्सूनमध्ये काय होईल तऱ्हा?

Mumbai Rain : राज्याच्या बहुतांश भागांसह मुंबई शहरातसुद्धा दिवसाची सुरुवात आता काळ्याकुट्ट ढगांनी होत असून, दिवस उगवतो तोच, 'आज पाऊस पडणार का?' या प्रश्नानं. या प्रश्नाचं उत्तर देत बुधवार, 3 जून 2026 ला सकाळच्या सुमारात मुंबईतील अनेक भागांमध्ये आज मान्सून पूर्व पावसाने हजेरी लावली. कोकण, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, मराठवाडा हवामान विभागाने पावसाचा इशारा दिला असून, त्याच धर्तीवर पावसासाठीची वातावरणनिर्मिती या भागांमध्ये होताना दिसली. मुंबई मधील दादर परिसरात रिमझिम सरी बरसल्या, तर पश्चिम उपनगरांमध्ये धो-धो पाऊस झाला. मात्र या पावसानं मान्सूनपूर्व कामांचा बोजवारा उडवला असून, मुंबईला पहिल्याच पावसाच तुंबई होताना अनेकांनी पाहिलं.
मुंबईत मॉन्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली असतानाच अवघ्या काही तास पडलेल्या रिमझिम पावसातच अंधेरी सबवेमध्ये पाणी भरलं. सकाळच्या वेळीच सबवेत पाणी भरल्याने तो तातडीनं वाहतुकीसाठी काही काळ बंद करण्यात आला. ज्यामुळं वाहनचालकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं आवाहन केलं गेलं. तासाभराच्या पावसातच अंधेरी सबवे पाण्याने भरल्याने सत्ताधारी- विरोधक यांच्यात पावसाळ्याआधीच्या कांमांवरून जुंपण्याची शक्यता वाढली.
अंधेरी सब-वेवच्या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरला. अंधेरी पूर्व-पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेला अंधेरी सब-वे पण पावसाळा आला की हमखास किमान 20 ते 35 वेळा तुंबतो. मोगरा नाला या समस्येचं मूळ आहे. उगमस्थानापासून अंधेरी सब-वेपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरात नाल्याला तब्बल 13 मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी वेगानं सब-वे परिसरात येतं.
अंधेरी भुयारी मार्गासह दाऊद बाग आणि आझादनगर परिसरात पूरसदृश स्थिती निर्माण होते. मात्र, यावर्षी मान्सून पूर्व पावसात अवघ्या काही वेळाचा पाऊस पडल्यानंतरही अंधेरी सबवे तुंबल्यानं मुंबईकरांची चिंता वाढली.
मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार सकाळी 7 वाजून 40 मिनिटं ते 8 वाजून 24 मिनिटांपर्यंतच्या पावसामुळं पाणी साचल्यानं अंधेरी सब वे बंद होता. पश्चिम उपनगरात बुधवारी सकाळी थोड्या काळात 9.84 मीमी इतका पाऊस झाला. मात्र या इतक्याशा पावसामध्येच सबवेत पाणी भरलं आणि वाहतुकीवर त्याचा लगेचच परिणाम दिसून आला. अद्यापही मान्सूनला सुरुवात झालेली नाही, तरीसुद्धा मान्सूनपूर्व पावसातच ही अवस्था असल्यानं जुलै- ऑगस्ट किंवा अगदीच जास्त पाऊस पडेल त्या दिवशी इथं काय परिस्थिती होईल? अन् मान्सूनपूर्व कामं म्हणजे नेमकं काय केलं? असा सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.