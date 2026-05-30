मुंबईकरांकडून वर्षभरात तब्बल 3 लाख टन बटाटे फस्त, देशात बटाट्याची सर्वाधिक विक्रीही मुंबईत

सर्वात लोकप्रिय फळभाजी असणारा बटाटा हा मुंबईकरांचा आवडता आहे. वडापाव, भजी, पराठा, फ्राईज असे अशा सर्व पदार्थांमध्ये मुख्य घटक असलेल्या बटाट्याला सर्वाधिक मागणी ही मुंबईत असते. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या वर्षभरात तब्बल 3 लाख 21 हजार 232 टन बटाट्यांची विक्री झाली.
Potato Sale In Mumbai : बटाटा ही फळभाजी जगात सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. बटाट्याची गावरान रस्सा भाजी करा, किंवा भजी, वडे करा, किंवा पावभाजी, पराठा, डोसा, शेवपुरी किंवा इतकंच काय बर्गर, पफ, फ्राईज अशा सर्वच पदार्थांमध्ये लागणारा हा बटाटा उपवासालाही खाल्ला जातो. अगदी वाळवणीचे पदार्थ, वेफर या सगळ्यात सर्वव्यापी असा हा बटाटा मुंबईकरांची जान आहे. मुंबईतच निर्माण झालेल्या आणि प्रसिद्ध अशा वडापावमध्ये सुद्धा बटाटा हाच मुख्य घटक असतो. त्यामुळे भाजी, भजीपासून वडा, पराठा, बर्गर, फ्राईज असा सर्वव्यापी बटाटा नाकारणारा अस्तित्वात असेल असं वाटत नाही. ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण महामुंबईकरांना हा बटाटा इतका आवडतो की त्यांनी वर्षाला तीन लाख बटाटे फस्त केलेत.
देशात बटाट्याचं सर्वाधिक उत्पादन हे उत्तर प्रदेशात केलं जातं. तर त्या उलट बटाट्याची सर्वाधिक विक्रीही मुंबईमध्येच होते. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या वर्षभरात तब्बल 3 लाख 21 हजार 232 टन बटाट्यांची विक्री झाली. त्यानुसार महामुंबईकरांकडून प्रतिदिन सरासरी 880 टन बटाटे फस्त केले जातात अशी माहिती आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून विक्री केल्या जाणाऱ्या बटाट्यांचा वापर हा घरगुती सह हॉटेल्स आणि चिप्स बनवणा-या कारखान्यांसाठीही केला जातो.
उत्तर प्रदेश आणि इतर ठिकाणांवरूनही चिप्ससाठीच्या बटाट्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक होते. त्यातुलनेत महाराष्ट्रात बटाट्याचं उत्पादन कमी घेतलं जातं. महाराष्ट्रात सुद्धा बटाट्याचं उत्पादन वाढावं यासाठी कृषी विभागाकडून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केला जातोय. आबालवृद्धांच्या पसंतीचा, श्रीमंत व्यक्ती असो वा कष्टकरी गरीब बटाटा सर्वांचाच लाडका आणि झटपट बनणा-या चवीष्ट पदार्थांमुळे बटाट्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. बनावायला सोप आणि सर्वांना आवडणा-या बटाट्यामुळे गृहिणी सुद्धा अनेकदा निर्धास्त असतात. पुरुषांनाही बटाट्याचे पदार्थ बनवायला सोपे असल्यानंही त्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होते. 17 व्या शतकात पोर्तुगीज आणि डच यांनी भारतात आणलेला बटाटा आपल्या मसाल्यांच्या फोडणीनं आणखीच चवीष्ट बनला. या बटाट्याची मागणी ही देशभरात जास्त आहेच मात्र महामुंबईकर खाण्याच्या बाबतीत या बटाट्याला अधिक पसंती देत असल्याचं रिपोर्टमधून समोर आलंय.