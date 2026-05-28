मेट्रो-मोनोला जोडणार 'हे' नवं स्टेशन, मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट

मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. आता मुंबई आणि मेट्रो स्थानकाला जोडणारा नवं स्टेशन तयार करण्यात आलं आहे. यामुळे आता सामान्य मुंबईकरांच्या रोजच्या प्रवासाचे चित्र बदलून टाकणारी ठरेल.
पूर्व उपनगरातील (Eastern Suburbs) वाहतूक कोंडीतून त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान, सक्षम आणि सोयीस्कर करण्यासाठी एमएमआरडीए (MMRDA) कडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच सुरू होणारे चेंबूर मेट्रो स्टेशन हे पूर्व उपनगरातील प्रवाशांसाठी एक प्रमुख 'अदलाबदलीचे स्थानक' (Interchange Hub) म्हणून नावारूपास येत आहे. याशिवाय, मुंबईकरांच्या सेवेतील मोनोरेल देखील आता एका नव्या आणि सुधारित रूपात प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज होत आहे.
नुकतीच एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (भा.प्र.से.) यांनी चेंबूर मेट्रो स्टेशनला भेट देऊन कामाची पाहणी केली. प्रवाशांना कोणताही त्रास न होता एका वाहतूक व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेत सहज जाता यावे, यासाठी त्यांनी चेंबूर मेट्रो स्टेशन ते जवळच असलेल्या व्ही. एन. पुरव मार्ग मोनोरेल स्टेशनपर्यंत चालत जाऊन दोन्ही स्थानकांमधील अंतर आणि कनेक्टिव्हिटीचा थेट आढावा घेतला. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान महा मुंबई मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हूराज बगाटे देखील उपस्थित होते.
चेंबूर येथील मेट्रो आणि मोनोरेल स्थानकांची ही जोडणी सामान्य मुंबईकरांच्या रोजच्या प्रवासाचे चित्र बदलून टाकणारी ठरेल. याचा सामान्यांना फायदा होणार आहे.
कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रवास: आतापर्यंत पूर्व उपनगरातून दक्षिण किंवा मध्य मुंबईत जाण्यासाठी प्रवाशांना लोकल ट्रेन, बस किंवा ऑटो रिक्षांवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता चेंबूर मेट्रो स्टेशनमुळे प्रवासी मेट्रोतून उतरून थेट चालत मोनोरेल स्टेशन गाठू शकतील आणि मोनोरेलने पुढे प्रवास करू शकतील. यामुळे प्रवासातील खंड कमी होईल.
वेळेची प्रचंड बचत: मुंबईतील रस्त्यांवरील ट्रॅफिक आणि लोकल ट्रेनमधील गर्दी सर्वांनाच माहीत आहे. मेट्रो आणि मोनोरेल दोन्हीही स्वतंत्र ट्रॅकवर (Elevated) धावत असल्याने रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा यांच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. परिणामी, पूर्व उपनगरातील लाखो मुंबईकरांचा प्रवासाचा वेळ कमालीचा वाचेल.
थेट दक्षिण-मध्य मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी: हा मार्ग पूर्णपणे सुरू झाल्यावर घाटकोपर, चेंबूर आणि आसपासच्या पूर्व उपनगरातील प्रवाशांना सहजपणे गाड्या बदलून (Interchange करून) थेट वडाळा, दादर, जेकब सर्कल (सात रस्ता) म्हणजेच दक्षिण-मध्य मुंबईपर्यंत अत्यंत कमी वेळात पोहोचता येईल.
आर्थिक बचत आणि सुटसुटीतपणा: वेगवेगळ्या प्रवासासाठी वेगवेगळे तिकीट काढणे किंवा रिक्षा-टॅक्सीसाठी जादा पैसे मोजण्याची गरज उरणार नाही. एकाच हबमधून (Hub) दोन्ही सेवा उपलब्ध असल्याने सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाचे पैसे आणि श्रम दोन्ही वाचतील.
मोनोरेलचे 'नवे रूप' ठरणार फायदेशीर: मोनोरेल सेवा सुधारण्यासाठी आणि तिच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी एमएमआरडीए विशेष प्रयत्न करत आहे. नव्या रूपात येणारी मोनोरेल अधिक कार्यक्षम असेल, ज्यामुळे चेंबूर ते जेकब सर्कल दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जास्त वेळ ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही.
एमएमआरडीए मुंबईकरांचा प्रवास अखंड आणि सोयीस्कर करण्यासाठी सातत्याने पावले टाकत आहे. चेंबूर मेट्रो आणि व्ही. एन. पुरव मोनोरेल स्टेशनमधील कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवाशांना एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात बदलणे सोपे होईल, ज्यामुळे त्यांचा मौल्यवान वेळ वाचेल, अशी माहिती डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए यांनी दिली आहे. चेंबूरचे हे नवीन मेट्रो स्टेशन आणि मोनोरेलचे नवे रूप पूर्व उपनगरातील लाखो मुंबईकरांच्या रोजच्या प्रवासाला एक नवा वेग आणि आराम देणारे ठरेल यात शंका नाही.