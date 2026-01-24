AC Local : मध्य रेल्वेची मोठीघोषणा! प्रजासत्ताक दिनी हार्बर लाईनवर धावणार 14 एसी लोकल

नवी मुंबईच्या रहिवाशांचा प्रवासाचा अनुभव सुधारण्याच्या एका महत्त्वाच्या पावलामध्ये, मध्य रेल्वे (CR) हार्बर मार्गावर वातानुकूलित (AC) लोकल ट्रेन सेवा अधिकृतपणे पुन्हा सुरू करणार आहे. प्रवाशांसाठी 'प्रजासत्ताक दिनाची भेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या 14 नवीन सेवा 26 जानेवारी 2026 पासून सुरू होतील, ज्यामुळे सुमारे चार वर्षांच्या अंतरानंतर या मार्गावर वातानुकूलित प्रवासाचे पुनरागमन होईल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि पनवेल यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा असलेल्या हार्बर मार्गाची गणना मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या सर्वात गर्दीच्या विभागांमध्ये केली जाते. पश्चिम आणि मध्य मुख्य मार्गांवर एसी लोकल सामान्य झाल्या असल्या तरी, हार्बर मार्गावरील प्रवासी प्रामुख्याने नॉन-एसी रेकवर अवलंबून होते.
मध्य रेल्वे मुंबईच्या उपनगरीय नेटवर्कवर 14 नवीन वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेन सेवा सुरू करणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या नवीन एसी लोकल सीएसएमटी-पनवेल हार्बर मार्गावर धावतील आणि सध्याच्या नॉन-एसी सेवांची जागा घेतील. हार्बर मार्गावर वातानुकूलित गाड्यांसाठी वाढती प्रवाशांची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या सेवांच्या समावेशामुळे, मध्य रेल्वे अंतर्गत धावणाऱ्या एसी लोकल गाड्यांची एकूण संख्या 94 होईल, ज्यात मुख्य मार्गावरील 80 सेवा आणि हार्बर मार्गावरील १४ सेवांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, उपनगरीय सेवांची एकूण संख्या 1820 इतकीच राहील, कारण नवीन एसी गाड्या सध्याच्या नॉन-एसी लोकलची जागा घेतील.
एका निवेदनात मध्य रेल्वेने म्हटले आहे की, या नवीन सेवा 26 जानेवारी 2026 पासून सुरू केल्या जातील. “मध्य रेल्वे 26.01.2026 पासून सीएसएमटी-पनवेल हार्बर मार्गावर १४ एसी लोकल सेवा सुरू करणार आहे. या सेवा हार्बर मार्गावर एसी लोकल सेवांसाठी प्रवाशांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आहेत आणि त्या सध्याच्या नॉन-एसी सेवांच्या जागी सुरू केल्या जातील,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
सात 'अप' (सीएसएमटी/वडाळ्याच्या दिशेने) आणि सात 'डाउन' (पनवेल/वाशीच्या दिशेने) फेऱ्यांचा समावेश असलेल्या या १४ सेवांचा उद्देश, नेहमीच्या प्रवासाला एक उत्कृष्ट, धूळमुक्त आणि थंडगार पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
|स्टेशनपासून
|डिपार्चर
|स्टेशन
|अरायवल
|वाशी
|04:15
|वडाळा रोड
|04:46
|पनवेल
|06:17
|CSMT
|07:36
|पनवेल
|09:09
|CSMT
|10:30
|
पनवेल
|12:03
|वडाळा रोड
|13:04
|
पनवेल
|14:31
|CSMT
|15:50
|
वाशी
|16:55
|वडाळा रोड
|17:26
|
पनवेल
|18:37
|CSMT
|19:55
|स्टेशनपासून
|डिपार्चर
|स्टेशन
|अरायवल
|वडाळा रोड
|05:06
|पनवेल
|06:08
|
CSMT
|07:40
|पनवेल
|09:00
|
सीएसएमटी
|10:34
|पनवेल
|- 11:54
|
वडाळा रोड
|13:17
|पनवेल
|14.20
|
- सीएसएमटी
|15:54
|वाशी
|16:43
|
वडाळा रोड
|17:30
|पनवेल
|18:32
|
सीएसएमटी
|20:00
|पनवेल
|21:21