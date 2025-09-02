मुंबईकरांना मिळणार नवे पर्यटनस्थळ; सिंगापूरच्या धर्तीवर देशातील पहिलाच प्रकल्प मुंबईत

Gorai kandalvan Safari: मुंबईकरांना लवकरच एक नवे पर्यटनस्थळ मिळणार आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर साकारण्यात येणारे भारतातील पहिले कांदळवन उद्यान मुंबईत उभारण्यात येत आहे. बोरिवलीमधील गोराई खाडीलगत हे उद्यान उभारण्यात येत असून लवकरच याचे लोकार्पण होणार आहे.
कांदळवन उन्नत मार्ग हे या उद्यानातील प्रमुख आकर्षण असणार आहे. पर्याटकांना 700 मीटर मार्गावरुन थेट कांदळवनाची सफर घडणार आहे. गोराई येथे आठ हेक्टर क्षेत्रावर 26.97 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. गोराईबरोबरच दहिसर येथेही 30 हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे. हे उद्यान गोराई जेट्टीजवळ असून या उद्यानाचे काम अंतिम टप्प्यावर पोहोचले आहे.
सिंगापूर, अबूदाबी, थायलंडच्या धर्तीवर गोराईत उन्नत मार्ग साकारण्यात येणार आहे. हा मार्ग लाकडी असून 700 मीटर लांबी आणि रुंदी 2.4 मीटर आहे. तसंच, उन्नत मार्गाच्या मध्ये विश्नांतीस्थळ व आसन व्यवस्था असणार आहे.
बोर्डवॉकदेखील तयार करण्यात आला असून या बोर्डवॉकवरुन पर्यटकांना कांदळवन न्याहाळता येणार आहे. पर्यटकांसाठी बोर्डवॉकवर विविध ठिकाणी आसन व्यवस्थादेखील करण्यात आली आहे. गोराई खाडीतून पर्यटकांना कांदळवनाची सफर होणार आहे.
दरम्यान, कांदळवनाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून 2012मध्ये कांदळवन कक्ष सुरू करण्यात आला. 2013मध्ये सरकारी जागांवरील कांदळवनांचे नाव आरक्षित वनेऐवजी राखीव वने असे करण्यात आले. कांदळवनांवरील अतिक्रमणे, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण प्रदूषण या बाबी लक्षात घेऊन कांदळवन कक्ष तयार करण्यात आला आहे. तसंच, कांदळवन हे पूरपरस्थिती रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळं पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अधिक आहे.
गोराई कांदळवन उद्यान हे भारतातील पहिले समर्पित कांदळवन उद्यान आहे, जे मुंबईतील बोरिवली येथील गोराई खाडीलगत उभारण्यात येत आहे. हे उद्यान 8 हेक्टर क्षेत्रावर विकसित केले जात असून, पर्यटकांना कांदळवनाची सफर आणि पर्यावरण शिक्षणाचा अनुभव देण्यासाठी सिंगापूर, अबूधाबी आणि थायलंडच्या धर्तीवर तयार करण्यात येत आहे.
हे उद्यान बोरिवलीतील गोराई खाडीलगत, गोराई जेट्टीजवळ आहे. याचे काम अंतिम टप्प्यावर असून, लवकरच (मे 2025 किंवा जास्तीत जास्त जून 2025 पर्यंत, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त) याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे.
उद्यानातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे 700-750 मीटर लांबीचा आणि 2.4 मीटर रुंदीचा लाकडी उन्नत मार्ग (बोर्डवॉक). हा मार्ग पर्यटकांना कांदळवनातून थेट सफर घडवेल, ज्यामुळे ते कांदळवनाची जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे महत्त्व जवळून अनुभवू शकतील.