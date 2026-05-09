/मुंबईतील पहिला अंडरग्राऊंड महामार्ग, 40 मिनिटांचा प्रवास फक्त 5 मिनिटांत होणार, डायरेक्ट मरीन ड्राइव्ह पर्यंत कनेक्टिव्हिटी

Orange Gate To Marine Drive Underground Road : मुंबईतील इस्टर्न फ्री वे वरुन नरिमन पॉइंटकडे जाण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यावर MMRDAनं पर्याय शोधून काढालाय. ही वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आता ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहे. 250 मीटर भूमिगत बोगदा खोदकाम यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. मुंबईतील हा पहिला अंडरग्राऊंड महामार्ग आहे. यामुळे 40 मिनिटांचा प्रवास फक्त 5 मिनिटांत होणार आहे.
मुंबईच्या पुढील पिढीच्या भूमिगत गतिशीलता नेटवर्कच्या उभारणीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ऑरेंज गेट भूमिगत रस्ता बोगदा प्रकल्पात एक मोठा अभियांत्रिकी टप्पा गाठला आहे. हा शहरातील सर्वाधिक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम संपर्क मार्गांपैकी एक मानला जातो.
प्राधिकरणाने अत्याधुनिक स्लरी शिल्ड टनेल बोरिंग मशीन (TBM) तंत्रज्ञानाचा वापर करून अंदाजे 250 मीटर भूमिगत बोगदा खोदकाम यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून, त्यासोबत कायमस्वरूपी सेगमेंटल टनेल लाइनिंग रिंग्सची उभारणीही पूर्ण केली आहे. ही एक अत्यंत महत्त्वाची संरचनात्मक प्रक्रिया असून ती उत्खननाचे कायमस्वरूपी कार्यान्वित पायाभूत सुविधेमध्ये रूपांतर करते. हा टप्पा देशातील सर्वाधिक दाट नागरी वसाहतींपैकी एका भागाखालील प्राथमिक भूमिगत कामांमधून सातत्यपूर्ण पूर्ण-स्तरीय बोगदा खोदकाम प्रक्रियेकडे झालेल्या संक्रमणाचे प्रतीक आहे.
आयलंड सिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूपृष्ठावरील रस्ते विस्तारासाठी मर्यादित जागा उपलब्ध असल्याने, भूमिगत गतिशीलता पायाभूत सुविधा अतिरिक्त वाहतूक क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि भूपृष्ठावरील शहरी कार्यक्षमतेचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय म्हणून उदयास येत आहेत. ऑरेंज गेट टनेल प्रकल्प हा मुंबईसाठी बहुस्तरीय वाहतूक परिसंस्था उभारण्याच्या एमएमआरडीएच्या व्यापक दृष्टीकोनाचा भाग म्हणून विकसित केला जात आहे, जिथे उन्नत मार्गिका, मेट्रो प्रणाली, किनारी पायाभूत सुविधा आणि भूमिगत रस्ता नेटवर्क हे वेगाने विस्तारत असलेल्या जागतिक महानगरासाठी एकात्मिक गतिशीलता संरचना म्हणून कार्य करतील.
प्रकल्पाचा मार्ग मुंबईतील सर्वाधिक पायाभूत सुविधा-संवेदनशील नागरी क्षेत्रातून जात असून, विद्यमान युटिलिटीज आणि दाट बांधकाम क्षेत्राखाली अत्यंत अचूक उत्खननाची आवश्यकता आहे, तसेच भूपृष्ठावरील शहराच्या दैनंदिन कार्यात कोणताही अडथळा येऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे. हा बोगदा अखंड पूर्व–पश्चिम संपर्क निर्माण करण्यासाठी, प्रवास
कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा घडवण्यासाठी आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवरील ताण कमी करण्यासाठी विकसित केला जात आहे.
ऑरेंज गेट भूमिगत टनेल प्रकल्पांतर्गत दाट लोकवस्तीच्या नागरी भागाखाली विकसित करण्यात येणाऱ्या उच्च-क्षमता भूमिगत वाहतूक प्रणालीद्वारे मुंबईतील महत्त्वाच्या भागांना जोडणाऱ्या मोठ्या भूमिगत रस्ता मार्गिकेचे डिझाइन आणि बांधकाम समाविष्ट आहे.
प्रमुख नागरी मार्गिकांमध्ये पूर्व–पश्चिम संपर्क अधिक सक्षम होणार.
प्रवासाचा कालावधी गर्दीच्या वेळेत ४० मिनिटांवरून अंदाजे ५ मिनिटांपर्यंत कमी होणार
भूमिगत वाहतूक वळविण्यामुळे विद्यमान प्रमुख रस्ते नेटवर्कवरील वाहतूक कोंडी कमी होणार
इंधन वापर आणि वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन कमी होणार
मोठ्या प्रमाणावर भूपृष्ठीय अडथळा निर्माण न करता शहरी गतिशीलता कार्यक्षमता वाढणार.
अंदाजे 4.8 किमी लांबीच्या दुहेरी बोगद्यांसह एकूण सिंगल कॅरेजवे टनेल
प्रत्येक बोगद्यात दोन वाहतूक मार्गिका आणि एक आपत्कालीन मार्गिका
कार्यक्षम वाहतूक प्रवाहासाठी 80 किमी प्रतितास वेगमर्यादा निर्धारित
अधिक सुरक्षितता आणि आपत्कालीन प्रवेशासाठी प्रत्येक 300 मीटरवर क्रॉस-पॅसेज
जमिनीखालून जवळपास 50 मीटर खोलीपर्यंत बोगद्याची रचना
विद्यमान इमारती, रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि मेट्रो प्रणालींना अडथळा टाळण्यासाठी मार्ग नियोजन
अखंड गतिशीलता नेटवर्कसाठी प्रमुख वाहतूक मार्गिकांशी एकात्मिक जोडणी
अत्याधुनिक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान"
या प्रकल्पात मुंबईच्या किनारी भूभागात सामान्यतः आढळणाऱ्या किनारी आणि मिश्र भौगोलिक परिस्थितींमध्ये खोल नागरी बोगदा खोदकामासाठी विशेषतः विकसित उच्च-क्षमता स्लरी शिल्ड टनेल बोरिंग मशीनचा वापर करण्यात येत आहे.
12.19 मीटर व्यासाचा कटर हेड आणि सुमारे 2,400 टन कार्यरत वजन असलेली ही मशीन घनदाट नागरी पायाभूत सुविधांखाली सुरक्षित बोगदा खोदकामासाठी आवश्यक असलेली सतत फेस प्रेशर स्थिरता राखत अचूक उत्खनन सक्षम करते.
ही TBM तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली भारतात पुनर्बांधणी आणि पुनर्निर्मित करण्यात आली असून, जटिल भूमिगत पायाभूत सुविधा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील देशांतर्गत वाढती क्षमता दर्शवते.
टनेल बोरिंग मशीन (TBM) तपशील :
* प्रकार : स्लरी शिल्ड TBM
* कटर हेड व्यास : 12.19 मीटर
* लांबी : 80 मीटर
* वजन : अंदाजे 2,400 टन
सध्याची प्रगती
* 250 मीटरपेक्षा अधिक बोगदा खोदकाम पूर्ण
* पूर्ण झालेल्या बोगद्यांमध्ये कायमस्वरूपी सेगमेंटल लाइनिंग रिंग्सची उभारणी पूर्ण
* प्रीकास्टिंग अंतर्गत जवळपास 4,600 अचूक अभियांत्रिकी प्रीकास्ट काँक्रीट सेगमेंट्सपासून तयार 575 पेक्षा अधिक टनेल लाइनिंग रिंग्सची निर्मिती
* पूर्ण-स्तरीय भूमिगत उत्खनन कामे सातत्याने प्रगतीपथावर
* व्हायाडक्ट आणि अॅप्रोच रॅम्प संरचनांमध्ये कायमस्वरूपी स्ट्रक्चर कास्टिंगच्या प्रारंभासह संबंधित अॅप्रोच सिव्हिल बांधकाम कामांमध्ये प्रगती साध्य