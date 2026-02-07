Mumbai Mayor Salary: मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना किती मिळणार पगार? कितवी शिकल्यायत? A टू Z माहिती!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbais Mayor Salary:  रितू तावडे कितवी शिकल्यायत? त्यांना किती पगार मिळणार? सविस्तर जाणून घेऊया.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 7, 2026, 07:00 PM IST
Mumbais Mayor Salary: अनेक दिवसांपासून ज्या गोष्टीची चर्चा होती ती अखेर आज स्पष्ट झाली. मुंबईचा महापौर मराठी व्यक्ती झाला. भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका रितु तावडे यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या नव्या महापौर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांचे नाव या पदासाठी आघाडीवर होते. त्या भाजपच्या एक सामान्य कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. ज्या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी थेट मैदानात उतरतात. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, शाळा आणि आरोग्य यासारख्या मुद्द्यांवर त्या नेहमी सक्रिय राहतात. त्यांच्या या कार्यशैलीमुळे लोकांमध्ये त्यांची चांगली प्रतिमा आहे. भाजपने त्यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा केलीय. महापौरपदी निवड झालेल्या रितू तावडे कितवी शिकल्यायत? त्यांना किती पगार मिळणार? सविस्तर जाणून घेऊया.  

राजकीय कारकीर्द

रितु तावडे यांनी 2012 मध्ये प्रथमच बीएमसी निवडणूक जिंकली, तेव्हा त्या वॉर्ड क्रमांक 127 मधून निवडून आल्या. 2017 मध्ये घाटकोपरमधील वॉर्ड क्रमांक 121 मधून दुसरा विजय मिळवला. नुकत्याच झालेल्या 2025 च्या निवडणुकीत त्या वॉर्ड क्रमांक 132 मधून तिसऱ्यांदा विजयी झाल्या. या तीन सलग विजयांमुळे त्यांची राजकीय ताकद वाढली आहे. त्या महापालिकेत अनुभवी व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जातात. 

महापालिकेतील जबाबदाऱ्या

महापालिकेत रितु तावडे यांनी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पदावर असताना त्यांनी महापालिका शाळांच्या सुधारणेवर भर दिला. मुलांच्या शिक्षण, शाळांच्या सुविधा आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. त्यांच्या नेतृत्वात शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडले. तसेच, त्या नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी नेहमी तयार असतात. 

शिक्षण किती?

रितु तावडे यांनी बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानंतर 1995-96 या शैक्षणिक वर्षात मुंबईतील चेंबूर येथील एन.जी. आचार्य महाविद्यालयात बी.कॉमच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत अभ्यास केला. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व कळले होते, ज्यामुळे त्यांनी शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांची ही पार्श्वभूमी त्यांच्या कार्यात उपयुक्त ठरली आहे. रितु तावडे या व्यावहारिक नेत्या आहेत, ज्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन काम करतात. त्यांच्या या पद्धतीमुळे त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळतो. महापौर म्हणून त्या मुंबईच्या विकासासाठी नवे दृष्टिकोन आणतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या कुटुंबाबाबत कोणतीही विशेष माहिती उपलब्ध नाही.

किती पगार?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुंबई पालिकेच्या महापौरांस दरमहा सुमारे 6 हजार रुपये मानधन मिळते. याव्यतिरिक्त त्यांना विविध भत्ते आणि भत्ते मिळतात. ज्यांचे मिळून एकूण वेतन सुमारे 50 हजार रुपये इतके आहे.

