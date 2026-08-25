/मुंबईतल्या आमदारांचं रिपोर्ट कार्ड जाहीर, एकनाथ शिंदेंचा आमदार शेवटच्या स्थानी; प्रश्न विचारण्यात कोण ठरले अव्वल?

मुंबईतील आमदारांच्या विधिमंडळातील कामकाजाचा आढावा घेणारा **प्रजा फाउंडेशनचा वार्षिक अहवाल जाहीर झाला आहे. अधिवेशनादरम्यान आमदारांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न, त्यांची संख्या आणि प्रश्नांची गुणवत्ता यामध्ये मागील काही वर्षांच्या तुलनेत घट झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हिवाळी अधिवेशन 2024 ते पावसाळी अधिवेशन 2025 या कालावधीत मुंबईतील आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या दशकभरापूर्वीच्या तुलनेत तब्बल 72 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे अहवालातील आकडेवारी सांगते.
प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, हिवाळी अधिवेशन 2024 ते पावसाळी अधिवेशन 2025 या कालावधीत मुंबईतील आमदारांनी एकूण 2,213 प्रश्न विचारले. याउलट 2009 ते 2010 या कालावधीत मुंबईच्या आमदारांकडून तब्बल 7,955 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या दोन कालखंडांची तुलना केल्यास प्रश्नांच्या संख्येत सुमारे 72 टक्क्यांची घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लोकांच्या प्रश्नांना विधिमंडळात किती प्रभावीपणे मांडले जाते, याबाबत त्यामुळे चर्चा निर्माण झाली आहे.
केवळ प्रश्नांची संख्या कमी झाली आहे असे नाही, तर आमदारांकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या गुणवत्तेतही कमतरता जाणवत असल्याचा दावा प्रजा फाउंडेशनने केला आहे. विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरांचा वापर मतदारसंघातील समस्या, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनातील त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे प्रश्नांची संख्या आणि त्यांचा दर्जा या दोन्ही बाबी लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
अहवालात मुंबईतील आमदारांच्या कामगिरीचे क्रमवारीनुसार मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल, अस्लम शेख आणि ज्योती गायकवाड हे पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विधिमंडळातील सहभाग, प्रश्न विचारण्याची पद्धत आणि मतदारसंघाशी संबंधित मुद्दे मांडण्याच्या निकषांच्या आधारे ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांचे नाव या क्रमवारीत शेवटच्या स्थानी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विधिमंडळातील कामगिरीवरून राजकीय चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे. मात्र, एखाद्या अहवालातील क्रमवारी ही संबंधित संस्थेने निश्चित केलेल्या निकषांवर आधारित असते. त्यामुळे ती आमदाराच्या संपूर्ण राजकीय किंवा सामाजिक कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन मानता येणार नाही.
शिवसेना (UBT) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांना या अहवालात 18वे स्थान देण्यात आले आहे. ठाकरे हे मुंबईतील महत्त्वाचे राजकीय नेते असल्याने त्यांच्या क्रमवारीकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न, विधानसभेतील सहभाग आणि प्रश्न विचारण्याच्या कामगिरीचा अहवालाच्या निकषांनुसार विचार करण्यात आला आहे.
या अहवालाची एक महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच मंत्री आशिष शेलार आणि मंगलप्रभात लोढा यांना या क्रमवारीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अहवालातील क्रमवारी ही मुंबईतील सर्व आमदारांची सार्वत्रिक तुलना नसून, अहवालाच्या निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन आहे. अध्यक्ष आणि मंत्र्यांच्या कामकाजाचे स्वरूप इतर आमदारांपेक्षा वेगळे असल्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले असण्याची शक्यता आहे.
प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधिमंडळातील प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेत झालेली मोठी घट. प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवणे, योजनांची माहिती मागवणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवणे शक्य होते. त्यामुळे प्रश्नांची संख्या कमी होण्यासोबतच त्यांच्या गुणवत्तेतील कथित घट ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चर्चेची बाब ठरते. मात्र, प्रश्नांची संख्या हा आमदारांच्या कामगिरीचा एकमेव निकष नसून मतदारसंघातील प्रत्यक्ष काम, समित्यांमधील सहभाग आणि इतर विधिमंडळीन कामकाजाचाही विचार करणे आवश्यक आहे.