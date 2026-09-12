₹20000000000 खर्चून फोडणार मुंबईची वाहतूक कोंडी, भव्य पार्किंग-ट्रान्सपोर्ट हबचा तुम्हाला कसा होणार फायदा?

मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मानखुर्द येथील जुन्या जकात नाक्याच्या जागेचा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास करण्याची योजना पुढे आली आहे. सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रकल्पातून परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. शहरात बाहेरून येणाऱ्या वाहनांचा थेट मुंबईच्या आतील रस्त्यांवर होणारा ताण कमी करणे, हा या प्रकल्पामागचा प्रमुख उद्देश आहे. मुंबईतील बंद पडलेल्या जकात नाक्यांच्या जागांचा पुनर्वापर करण्याची ही व्यापक योजना आहे.
प्रस्तावित हबमध्ये केवळ वाहनतळाची सुविधा नसेल, तर व्यावसायिक गाळे, कार्यालये, हॉटेल, प्रवाशांसाठी सुविधा आणि मनोरंजनाच्या जागा उभारण्याचे नियोजन आहे. पालिकेच्या यापूर्वीच्या आराखड्यानुसार मानखुर्द ट्रान्सपोर्ट आणि कमर्शियल हबमध्ये बस टर्मिनस, सुमारे ११ लाख चौरस फुटांचे कार्यालयीन क्षेत्र, रिटेल स्पेस, हॉटेल आणि कन्व्हेन्शन सेंटर यांचा समावेश करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ पार्किंगपुरता मर्यादित न राहता बहुउद्देशीय केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे.
उपलब्ध प्रकल्प माहितीनुसार या हबमध्ये बहुमजली पार्किंग व्यवस्था आणि उंच हॉटेल इमारतीसह विविध व्यावसायिक सुविधा असतील. प्रवाशांना वाहन पार्क करून पुढील प्रवासासाठी बस, टॅक्सी किंवा इतर सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांचा वापर करता यावा, अशी संकल्पना आहे. अशा प्रकारचे ट्रान्सपोर्ट हब शहराच्या सीमेवर उभारल्यास बाहेरील वाहनांचा शहराच्या मध्यवर्ती भागात अनावश्यक प्रवेश कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
मानखुर्द हे मुंबईत पूर्वेकडून प्रवेश करण्याचे महत्त्वाचे ठिकाण असल्याने या जागेचा परिवहन केंद्र म्हणून वापर करण्यामागे वाहतूक नियोजनाचा मोठा हेतू आहे. पालिकेच्या योजनेनुसार गोवा, कर्नाटक आणि पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या बस सेवांना मानखुर्द परिसरात हाताळण्याची संकल्पना आहे. प्रवाशांना पुढे मुंबईत जाण्यासाठी टॅक्सी, बस किंवा इतर वाहतूक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
GST लागू झाल्यानंतर २०१७ मध्ये जकात कर रद्द झाला आणि मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील अनेक जकात नाक्यांच्या जागा वापराविना राहिल्या. या जागांचा व्यावसायिक आणि वाहतूकविषयक उपयोग करण्यासाठी पालिकेने मानखुर्द आणि दहिसर येथे ट्रान्सपोर्ट व कमर्शियल हब विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या केंद्रांमध्ये शॉपिंग, रेस्टॉरंट, फूड कोर्ट, हॉटेल, कन्व्हेन्शन सेंटर आणि प्रवाशांसाठी विश्रांतीच्या सुविधा देण्याची संकल्पना आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पुढील टप्प्यात निविदा प्रक्रिया राबवण्याची तयारी आहे. त्यानंतर मंजुरी आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुढील वर्षापासून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे या प्रस्तावातून स्पष्ट होते. मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा, खर्च, निविदेतील अटी आणि बांधकामाचा कालावधी यामध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे सध्या सांगितलेली रक्कम आणि सुविधांना प्रस्तावित स्वरूपातील माहिती म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.
मानखुर्दमध्ये असा ट्रान्सपोर्ट हब कार्यान्वित झाल्यास शहरात प्रवेश करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या बस, खासगी वाहने आणि प्रवासी वाहतुकीचे नियोजन प्रवेशद्वाराजवळच करता येईल. परिणामी मानखुर्द, चेंबूर, सायन-पनवेल महामार्ग आणि पुढे मुंबईच्या आतील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष फायदा पार्किंग क्षमता, बस व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतुकीशी जोडणी आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.