Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईत विधानभवनासह 4 ठिकाणं बॉम्ब-मिसाइलने उडवण्याची धमकी; राम शिंदेंनी सांगितलं नेमकं काय घडलं!

मुंबईत विधानभवनासह 4 ठिकाणं बॉम्ब-मिसाइलने उडवण्याची धमकी; राम शिंदेंनी सांगितलं नेमकं काय घडलं!

Mumbai Bombs Threat: बॉम्ब डिस्पोसल आणि डिटेक्शन स्कॉड आणि डॉग स्कॉडकडून विधानभवनात तपासणी सुरु आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 12, 2026, 09:55 AM IST
मुंबईत विधानभवनासह 4 ठिकाणं बॉम्ब-मिसाइलने उडवण्याची धमकी; राम शिंदेंनी सांगितलं नेमकं काय घडलं!
बॉम्बची अफवा

Mumbai Bombs Threat: विधानभवनाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देण्यात आलीय. विधानभवनात बॉम्ब ठेवल्याचा इमेल प्राप्त झालाय. विधानभवनातून सर्वाना बाहेर काढल्याची माहिती समोर येत असून विधानभवनात सर्च ऑपरेशन सुरु आहे. बॉम्बच्या अफवेमुळे सर्वांना गेटवरच रोखण्यात आलंय. आमदार राम शिंदे यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. 

बॉम्ब डिस्पोसल आणि डिटेक्शन स्कॉड आणि डॉग स्कॉडकडून तपासणी सुरु आहे. विधानभवानसोबत आणखी 4 ठिकाणी धमकी देण्यात आली. सुरक्षा आणि तपास अधिकारी तपासणी करत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आलेले अधिवेशन आहे. धमकी मिळाल्याने त्याअनुषंगाने तपासणी सुरु असल्याचे राम शिंदेंनी सांगितले.

अधिकची माहिती घाईन लवकर उघड करणे योग्य ठरणार नाही. स्टॉक एक्सेचेंज, मेट्रो, हॉयकोर्ट आणि बॅंक या ठिकाणी धमकी देण्यात आलीय. यासाठी वेळही देण्यात आली आहे. त्या अनुशंगाने आवश्यक ती कारवाई सुरु आहे. सकाळी 6 वाजून 57 मिनिटांनी सीपीएच्या मेल वर एक ईमेल आलाय. यानंतर पोलिसांनी परवानगी घेऊन विधानभवनात प्रवेश केला. चौकशीतील माहिती जाहीर केली जाईल, असे राम शिंदे म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai bombs threatVidhan Bhavan bombs threatMetro bombs threatHigh Court bombs threat

