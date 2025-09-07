English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिराने फायनल केली 1000000000 रुपयांची डील! पूर्ण बिल्डिंग विकत घेतली; शिर्डीसारखा मास्टरप्लान

मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिरात आता शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरासारख्या सुविधा मिळणार आहेत. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने मंदिरा शेजारील पूर्ण बिल्डिंग विकत घेणार आहे. c

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 09:58 PM IST
मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिराने फायनल केली 1000000000 रुपयांची डील! पूर्ण बिल्डिंग विकत घेतली; शिर्डीसारखा मास्टरप्लान

Siddhivinayak Mandir Trust : मुंबईचे सिद्धिविनायक मंदिर हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. मुंबईच्या  सिद्धीविनाय मंदिरात आता शिर्डीच्या साई मंदिराप्रमाणे सुविधा मिळणार आहेत. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने मंदिरा शेजारील पूर्ण बिल्डिंग विकत घेतली आहे. 100 कोटी रुपयांना हा करार होणार असल्याचे समजते.  

Add Zee News as a Preferred Source

सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांची वाढती गर्दी पाहून, मंदिर ट्रस्टने आता एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंदिर ट्रस्ट प्रभादेवी येथील मंदिराशेजारील तीन मजली राम मॅन्शन ही इमारत खरेदी करणार आहे. ही इमारत 708 चौरस मीटरच्या खाजगी भूखंडावर बांधली गेली आहे. यात 20 लहान 1 बीएचके फ्लॅट आहेत. यापैकी बहुतेक भाड्याने आहेत तर मालक वरच्या मजल्यावर राहतो. ट्रस्टने करार जवळजवळ अंतिम केला आहे आणि त्यासोबतच, शेजारील सिद्धिविनायक गृहनिर्माण सोसायटीशीही अधिग्रहण करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

शिर्डीच्या धर्तीवर लोकांना सुविधा मिळणार

ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी यांनी याबाबत माहिती दिली. राम मेन्शन इमारत खरेदी करण्याचा विषय जवळजवळ अंतिम झाला आहे. सिद्धिविनायक ट्रस्टची सोसायटीशी चर्चा सुरू आहे. अतिरिक्त जागा मिळाल्याने पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपक्रमांचा विस्तार होईल." तज्ञांच्या मते, दोन्ही ठिकाणे एकत्रित करून मंदिराचे एकूण क्षेत्रफळ 1,800 चौरस मीटर असेल. यासह, शिर्डीच्या साई बाबा मंदिराच्या धर्तीवर भाविकांसाठी दर्शन रांग संकुल बांधले जाणार आहे.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की मुख्य रस्त्यावरील बॅरिकेड्सना लागूनच भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. शौचालयाची सुविधा नाही, कपडे बदलण्यासाठी जागा नाही. नवीन योजनेत प्रसाद कक्ष, शौचालये आणि कपडे बदलण्याचे खोल्या बांधल्या जातील, जेणेकरून भाविकांना मूलभूत समस्यांना तोंड द्यावे लागू नये. ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर म्हणाले की, ट्रस्टने राम मेन्शन इमारत ताब्यात घेण्यासाठी 100 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो सध्याच्या बाजारभावाच्या जवळपास दुप्पट आहे. ते म्हणाले की, "इमारतीच्या व्यवस्थापन समितीने भूखंड कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अडचणींपासून मुक्त असल्याची हमी दिली आहे.

मंदिराचे स्वरूप अधिक भव्य होईल

सिद्धिविनायक ट्रस्ट राज्याच्या कायदा आणि न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली काम करते.  विभागाने या अधिग्रहण योजनेलाही मान्यता दिली आहे. सिद्धिविनायक ट्रस्ट केवळ धार्मिक कार्यांपुरता मर्यादित नाही. मंदिराला दान स्वरुपात मोठी रक्कम मिळते. ट्रस्टतर्फे हा पैसा वैद्यकीय, शैक्षणिक मदतीसाठी दिला जातो. 

FAQ

1. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने कोणता मोठा निर्णय घेतला आहे?
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने मंदिराशेजारील राम मॅन्शन ही तीन मजली इमारत 100 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2. राम मॅन्शन इमारतीचे वैशिष्ट्य काय आहे?
राम मॅन्शन ही इमारत 708 चौरस मीटरच्या खाजगी भूखंडावर बांधली गेली आहे आणि त्यात 20 लहान 1 बीएचके फ्लॅट आहेत. यापैकी बहुतेक फ्लॅट भाड्याने दिलेले आहेत, तर मालक वरच्या मजल्यावर राहतो.

3. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने ही इमारत का खरेदी केली?
भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन, ट्रस्टने मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी ही इमारत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai Siddhivinayak Mandir TrustMumbai Siddhivinayak Mandir Trust Finalizes Rs 1000000000 Contract Dealमुंबई सिद्धिविनाय मंदिर ट्रस्ट

इतर बातम्या

Lalbaugcha Raja: 'लालाबागचा राजा'ला भक्तांनी भरल्...

मुंबई बातम्या