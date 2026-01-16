BMC Election Results: मुंबईत जोर भाजपा-शिंदे सेनेचा; मात्र पहिला विजय काँग्रेसचा! कोण, कुठून जिंकलं?

Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबईतून पहिला निकाल समोर आला आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे भारतीय जनता पार्टीचा जोर असतानाच काँग्रेसने मुंबईतून पाहिला विजय मिळवला आहे. वरळीमध्ये प्रभाग 183 मध्ये काँग्रेसचा महिला उमेदवार जिंकून आला आहे.
वरळी विधानसभा मतदासंघातील प्रभाग 183 मधून काँग्रेसने खातं उघडलं आहे. काँग्रेसच्या आशा काळे विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी 1450 मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी वैशाली शेवाळेंना पराभूत केलं आहे.
आशा दिपक काळे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस (विजयी)
या प्रभागातून निवडणूक लढलेले इतर उमेदवार
पारुबाई दत्तू कटके – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
राजश्री गणेश खाडे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मंगल शिवाजी भगत – बहुजन समाज पार्टी
शेवाळे वैशाली नवीन – शिवसेना
स्वाती गणेश देवळेकर – उत्तर भारतीय विकास सेना
ॲड. उत्तरा मनोहर खैरे – अपक्ष
सविस्तर वृत्त लवकरच...