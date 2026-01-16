दादर ठाकरेंचेच... भाजपा उमेदवाराचा 8 हजार मतांनी धुव्वा; मुंबईमधील पहिला विजय

Municipal Corporation Election Results 2026: मराठीच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी अशी थेट लढाई असलेल्या दादरसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंचा उमेदवार जिंकून आला आहे. दादर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 182 मध्ये ठाकरेंच्या शिलेदाराने भाजपा उमेदवाराला तब्बल 8 हजार मतांनी पराभूत केलं आहे.
भारतीय जनता पार्टीकडून राजन सुरेश पारकर, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मिलिंद दत्ताराम वैद्य यांच्यासोबतच प्रभाग 182 मधून महेश सुशिला सुभाष धनमेहेर आणि वैद्य मिलिंद हरेश्वर हे दोन अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. या निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या आव्हानाबरोबरच नाव साधर्म्य असल्याने अपक्ष उमेदवार वैद्य मिलिंद हरेश्वर हे सुद्धा आव्हान निर्माण करतील असं वाटत होतं. मात्र सहा टर्म नगरसेवक राहिलेल्या मिलींद वैद्य यांनी इथं आपलाच दबदबा असल्याचं दाखवून दिलं. भाजपाच्या उमेदवाराला तब्बल 8 हजार मतांनी पराभव करत ठाकरेंना मिलिंद वैद्य यांनी या निवडणुकीतील पहिला विजय मिळवून दिला आहे.
182 च्या पुढील पॅनल म्हणजेच 183 मधूनही मोठा निकाल समोर आला असून तिथून काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला आहे. मुंबईतून पहिला निकाल काँग्रेसच्या बाजूने समोर आला आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे भारतीय जनता पार्टीचा जोर असतानाच काँग्रेसने मुंबईतून पाहिला विजय मिळवला आहे. वरळीमध्ये प्रभाग 183 मध्ये काँग्रेसचा महिला उमेदवार जिंकून आला आहे. वरळी विधानसभा मतदासंघातील प्रभाग 183 मधून काँग्रेसने खातं उघडलं आहे. काँग्रेसच्या आशा काळे विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी 1450 मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी वैशाली शेवाळेंना पराभूत केलं आहे. आशा दिपक काळे – इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवार विजयी झाल्या आहेत.
दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 2 (BMC Ward No. 2) मधील निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपच्या तिकिटावर विजय मिळवला. या प्रभागात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) कडून धनश्री कोलगे यांचा पराभव झाला. ही लढत खूप रोचक आणि भावनिक होती, कारण तेजस्वी यांनी नुकताच ठाकरे गट सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
मानखुर्दमधील वॉर्ड क्रमांक 135 मधील बीएमसी निवडणुकीत नवनाथ बन यांनी भाजपच्या तिकिटावर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. ते मूळ पत्रकार आणि पक्षाचे प्रवक्ते असून, आता नगरसेवक म्हणून निवडून आले. ही जागा मुस्लिमबहुल असल्याने नवनथ बन यांच्या विजयावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण येथे भाजपला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.