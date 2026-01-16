English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मोजून सहा शब्दात नितेश राणेंनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली! म्हणाले, उद्धवजी आणि...: Video Viral

मोजून सहा शब्दात नितेश राणेंनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली! म्हणाले, 'उद्धवजी आणि...': Video Viral

Municipal Corporation Election Results 2026: 29 महानगरपालिकांचा निकाल आज जाहीर झाला असून अनेक ठिकाणी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. बऱ्याच ठिकाणी त्यांना भोपळाही फोडता आलेला नाही. त्यावरुन नितेश राणेंनी त्यांना ट्रोल केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 03:04 PM IST
मोजून सहा शब्दात नितेश राणेंनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली! म्हणाले, 'उद्धवजी आणि...': Video Viral
सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल

Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबईबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. 25 वर्षांपासून सत्तेत असलेली मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरेंची सत्ता जाणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. भारतीय जनता पार्टीने 227 पैकी 100 हून अधिक जागांवर आघाडी मिळवल्याचं चित्र दुपारी दोन वाजेपर्यंत दिसत आहे. असं असतानाच आता या निकालावरुन राज्यातील मत्स्य आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मोजून सहा शब्दांमध्ये ठाकरे कुटुंबाला डिवचलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अनेक महापालिकांमध्ये ठाकरेंना भोपळा

मागील दीड महिन्यांपासून सुरु असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या संग्रमादरम्यान ठाकरे आणि राणेंकडून एकमेकांवर बरीच टीका झाल्याचं दिसून आलं. ठाकरे बंधुंनी विजय मिळवण्यासाठी 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच राजकीय युती करुन निवडणूक लढली. मात्र ठाकरेंना म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. 29 पैकी अनेक महापालिकांमध्ये ठाकरेंच्या पक्षाला फटकाच बसल्याचं चित्र दिसत आहे. ठाण्यासारख्या शहरामध्ये ठाकरेंना पाहिल्या काही तासांमध्ये भोपळाही फोडता आलेला नाही. धुळे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, सांगली, लातूरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला भोपळाही फोडता आलेला नाही. 

नितेश राणेंनी काय म्हटलं?

यावरुनच आता नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पुत्र आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याचं दिसत आहे. नितेश राणेंनी स्वत:चा एक जोरजोरात हसतानाचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. नितेश राणेंनी या व्हिडीओला 'उद्धवजी आणि पेंग्विनला जय श्री राम' अशी कॅप्शन दिली आहे. भगव्या झेंड्याच्या इमोजी नितेश राणेंनी वापरल्या आहेत. 

आता नितेश राणेंच्या या टीकेला ठाकरेंची शिवसेना काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

Kolhapur Election Winner List: कोल्हापूर महानगरपालिकेवर कोण...

महाराष्ट्र बातम्या