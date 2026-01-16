मोजून सहा शब्दात नितेश राणेंनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली! म्हणाले, 'उद्धवजी आणि...': Video Viral

Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबईबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. 25 वर्षांपासून सत्तेत असलेली मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरेंची सत्ता जाणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. भारतीय जनता पार्टीने 227 पैकी 100 हून अधिक जागांवर आघाडी मिळवल्याचं चित्र दुपारी दोन वाजेपर्यंत दिसत आहे. असं असतानाच आता या निकालावरुन राज्यातील मत्स्य आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मोजून सहा शब्दांमध्ये ठाकरे कुटुंबाला डिवचलं आहे.
मागील दीड महिन्यांपासून सुरु असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या संग्रमादरम्यान ठाकरे आणि राणेंकडून एकमेकांवर बरीच टीका झाल्याचं दिसून आलं. ठाकरे बंधुंनी विजय मिळवण्यासाठी 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच राजकीय युती करुन निवडणूक लढली. मात्र ठाकरेंना म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. 29 पैकी अनेक महापालिकांमध्ये ठाकरेंच्या पक्षाला फटकाच बसल्याचं चित्र दिसत आहे. ठाण्यासारख्या शहरामध्ये ठाकरेंना पाहिल्या काही तासांमध्ये भोपळाही फोडता आलेला नाही. धुळे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, सांगली, लातूरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला भोपळाही फोडता आलेला नाही.
यावरुनच आता नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पुत्र आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याचं दिसत आहे. नितेश राणेंनी स्वत:चा एक जोरजोरात हसतानाचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. नितेश राणेंनी या व्हिडीओला 'उद्धवजी आणि पेंग्विनला जय श्री राम' अशी कॅप्शन दिली आहे. भगव्या झेंड्याच्या इमोजी नितेश राणेंनी वापरल्या आहेत.
उद्धवजी आणि पेंग्विन ला
जय श्री राम pic.twitter.com/HCz2aSp43y
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) January 16, 2026
आता नितेश राणेंच्या या टीकेला ठाकरेंची शिवसेना काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.